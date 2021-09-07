Росія звинувачує Україну в підриві газопроводу в Криму

ФСБ стверджує, що вибух організувало головне управління розвідки Міноборони України за участю Меджлісу кримсько-татарського народу.

Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ повідомив про те, що організацією вибуху газопроводу в селі Перевальне під Сімферополем займалося головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Російська спецслужба стверджує, що диверсію готував херсонський територіальний підрозділ ГУР, а саме оперативна служба "Таврія" за участю Меджлісу кримсько-татарського народу.

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Йдеться про вибух, який стався в Перевальному 23 серпня. Вибухнув трубопровід, який використовується для транспортування газу до військової частини. Саме через цей вибуху у результаті був затриманий перший заступник глави Меджлісу Наріман Джеляль та інші кримські татари. Наразі вони в СІЗО.

Фото: РИА Новости

Росіяни стверджують, що заступник глави Меджлісу був "посередником" між українською розвідкою і виконавцями диверсії. Останніми ж, за даними ФСБ, є Асан і Азіз Ахтемові. Спецслужба стверджує, що в червні вони виїжджали в Україну, де навчалися вибухової справи. За здійснення вибуху українська військова розвідка нібито пропонувала кримчанам винагороду в розмірі 2 тисяч доларів.

Стверджується також, що диверсія мала бути приуроченою до Дня Незалежності України.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 Кримінального кодексу Росії (диверсія). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 15 років в'язниці.

У той же час посольство США в Україні різко засудило затримання кримських татар, зокрема заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляля.

"Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляля та інших кримськотатарських активістів. Росія повинна негайно звільнити цих активістів і всіх українських політв'язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні", — йдеться в повідомленні дипломатичного представництва.

Нагадаємо, у Криму, який анексований РФ, поруч з будівлею ФСБ затримали понад 40 осіб, які намагалися з'ясувати місцеперебування п'ятьох кримських татар, раніше вивезених у невідомому напрямку.

До цього, у ніч на 4 вересня російські силовики затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля в Сімферопольському районі. Очевидці стверджують, що окупанти закрили дружину і дітей Нарімана Джеляля в окремій кімнаті, а потім швидко провели обшук, побоюючись викликати скупчення народу.