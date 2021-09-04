У Сімферополі під будівлею ФСБ затримали понад 40 осіб (фото, відео)

Жителі анексованого півострова прийшли до будівлі спецслужби, щоб з'ясувати, куди відвезли під час недавніх обшуків п'ятьох кримських татар.

У Криму, який анексований РФ, поруч з будівлею ФСБ затримали понад 40 осіб, які намагалися з'ясувати місцезнаходження п'яти кримських татар, раніше вивезених в невідомому напрямку. Громадський рух "Кримська солідарність" пише, що серед затриманих 4 вересня, є як чоловіки, так і жінки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Всіх їх відвезли в різні відділення поліції.

Мова йде про офіс ФСБ, який знаходиться на вулиці Франка. Серед затриманих, як стверджується, — цивільні журналісти Айдер Кадиров і Нурі Абдурашітов. Вони працюють на "Кримську солідарність" і на російське інтернет-видання "Грани.ру".

Повідомляється, що одній людині під час затримання було завдано удару по нирках.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

На своїй Facebook-сторінці глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив, що серед тих, хто був затриманий під будівлею ФСБ, був голова Центрвиборчкому Курултаю кримсько-татарського народу Леммар Юнусов, який входить до Меджлісу.

Приходу кримчан під будівлю російської спецслужби передували обшуки у п'яти кримських татар, які завершилися їх викраденням. Йдеться про Ельдара Одаманова, Нарімана Джелялова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкеа Усеїнова. Обшуки проводилися в ніч з 3-го на 4-е вересня і вранці 4-го числа. Обшук у першого з них стосувався вибуху в селі Перевальне в Криму, хоча стверджується, що кримінальну справу стосовно нього за фактом події не відкрито. Чому пройшли обшуки у інших — невідомо.

З'ясувати місцезнаходження зниклих намагаються їх близькі спільно з захисниками. За фактом викрадення п'ятьох громадян подані заяви в поліцію РФ.

На затримання вже відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, нові переслідування татар є наслідком початку роботи Кримської платформи.

Ніяких офіційних коментарів з боку ФСБ про викрадення кримських татар поки що не прозвучало.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 4 вересня російські силовики затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в Сімферопольському районі. За словами очевидців, окупанти закрили дружину і дітей Нарімана Джелял в окремій кімнаті, а потім швидко провели обшук, побоюючись викликати скупчення народу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Кримська платформа стане початком деокупацію Криму.