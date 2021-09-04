В Симферополе под зданием ФСБ задержали более 40 человек (фото, видео)

Жители аннексированного полуострова пришли к зданию спецслужбы, чтобы выяснить, куда увезли во время недавних обысков пятерых крымских татар.

В Крыму, который аннексирован РФ, рядом со зданием ФСБ задержали более 40 человек, которые пытались выяснить местонахождение пяти крымских татар, ранее увезенных в неизвестном направлении. Общественное движение "Крымская солидарность" пишет, что среди задержанных 4 сентября, есть как мужчины, так и женщины.

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Всех их увезли в разные отделения полиции.

Речь идет об офисе ФСБ, который находится на улице Франко. Среди задержанных, как утверждается, — гражданские журналисты Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов. Они работают на "Крымскую солидарность" и на российское интернет-издание "Грани.ру".

Сообщается, что одному человеку во время задержания был нанесен удар по почкам.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

На своей Facebook-странице глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил, что среди тех, кто был задержан под зданием ФСБ, был входящий в Меджлис председатель центризбиркома Курултая крымско-татарского народа — Леммар Юнусов.

Приходу крымчан под здание российской спецслужбы предшествовали обыски у пяти крымских татар, которые завершились их похищением. Речь идет об Эльдаре Одаманове, Наримане Джелялове, Азизе Ахтемове, Асане Ахтемове и Шевкете Усеинове. Обыски проводились в ночь с 3-го на 4-е сентября и утром 4-го числа. Обыск у первого из них касался взрыва в селе Перевальное в Крыму, хотя утверждается, что уголовное дело в отношении него по факту происшествия не открыто. Почему прошли обыски у остальных — неизвестно.

Выяснить местонахождение пропавших пытаются их близкие совместно с защитниками. По факту похищения пятерых граждан поданы заявления в полицию РФ.

На задержания уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, новые преследования татар являются следствием начала работы Крымской платформы.

Никаких официальных комментариев со стороны ФСБ о похищении крымских татар пока что не прозвучало.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 сентября российские силовики задержали заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в Симферопольском районе. По словам очевидцев, оккупанты закрыли жену и детей Наримана Джеляла в отдельной комнате, а затем быстро провели обыск, опасаясь вызвать скопление народа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа станет началом деоккупации Крыма.