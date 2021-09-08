Українська розвідка відкинула звинувачення Росії в причетності до підриву газопроводу в Криму

Розвідники припускають, що російська сторона посилить репресії проти кримських татар і спеціально шукатиме причини для їх проведення.

Повідомлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ про причетність Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України до підриву газопроводу в окупованому Криму є провокацією і не відповідає дійсності. Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив прессекретар ГУР Микола Красний.

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За його словами, подібні заяви з боку російських силовиків є частиною комплексу провокацій проти України та ГУР, метою яких є обґрунтувати проведення репресій проти кримських татар.

"Ми не заперечуємо активізацію таких репресивних заходів і пошук приводів для їх проведення", — заявив представник відомства.

Він додав, що заяви ФСБ про затримання в Криму людей і звинувачення їх, а також ГУР у причетності до диверсії "не відповідають дійсності".

Нагадаємо, 7 вересня ФСБ РФ заявила, що ГУР Міноборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до підриву газопроводу, який стався 23 серпня в селі Перевальне під Сімферополем в окупованому Росією Криму. Також російські силовики стверджують, що заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль був "посередником" між розвідкою України і виконавцями, якими, за версією ФСБ, є Асан та Азіз Ахтемові. Також російська спецслужба запевняє, що українська військова розвідка пропонувала затриманим винагороду за диверсію в розмірі майже $2 тисячі (53,4 тисячі грн за курсом).

Раніше Фокус повідомляв, що під час затримання заступник голови Меджлісу Джелялова, за словами очевидців, російські силовики замкнули його дружину і дітей в окремій кімнаті, після чого провели обшук у його будинку.