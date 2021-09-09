Общественники хотели прорваться к министру Ткаченко, но получили отпор полиции (видео)

Пришедшие под ведомство хотели поговорить с министром Ткаченко о судьбе старинных зданий. В частности, чтобы усадьбе Бонадурера предоставили охранный статус.

В Киеве под зданием Министерства культуры Украины состоялась потасовка между представителями объединения "Штаб обороны Киева" (ШОК) и сотрудниками полиции. Соответствующие видео публикуют представители организации в социальных сетях.

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Общественники явились под здание ведомства, чтобы встретиться с его руководителем — Александром Ткаченко. Их требование — предоставить охранный статус усадьбе Бонадурера XIX века постройки, которая располагается по улице Грушевского 4-Б.

На кадрах, опубликованных "Штабом обороны Киева", видно, что представители объединения хотят проникнуть внутрь здания Минкульта, однако правоохранители не дают им такой возможности. Видео сопровождается криками и спорами активистов с полицейскими.

В итоге ШОКовцам так и не удалось проникнуть в здание ведомства. Тем не менее, они решили поджечь файеры под его окнами. Акция сопровождалась выкриками "Банду — геть".

Общественники утверждают, что вышеупомянутое здание на улице Грушевского уже неоднократно вносили в реестр памятников, а затем убирали оттуда "за деньги". Также, по их словам, здание несколько раз захватывали "титушки" и даже устраивали поджог. Сами ШОКовцы обратились не только в Минкульт, но и к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой поспособствовать сохранению усадьбы.

Чем известна усадьба Бонадурера?

Здание расположено в квартале, который создается улицами Крещатик, Грушевского и Институтской. В 1877 году его собственником стал Иван Бонадурер — швейцарский подданный и владелец технической конторы, которая с 1865 года занималось прокладкой водопровода и канализации в Киеве. Усадьба стоит во втором ряду застройки, параллельно красной линии улицы Грушевского.

Построено здание из кирпича, оно имеет форму буквы "Т".

[ + – ] Усадьба Бонадурера Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко, находясь в официальном отпуске, получил от мэра Киева Виталия Кличко вызов на сессию КГГА. Мэр Киева хотел заслушать информацию о защите исторического наследия украинской столицы. В ответ он получил приглашение от главы Минкульта на встречу с силовиками.

Журналисты "Украинской правды", ссылаясь на свои источники, пишут, что в скором времени министр культуры Ткаченко может потерять свою должность.