Громадські працівники хотіли прорватися до міністра Ткаченка, але отримали відсіч поліції (відео)

Ті, хто прийшов під відомство, хотіли поговорити з міністром Ткаченком про долю старовинних будівель. Зокрема, щоб садибі Бонадурера надали охоронного статусу.

У Києві під будівлею Міністерства культури України відбулася бійка між представниками об'єднання "Штаб оборони Києва" (ШОК) і співробітниками поліції. Відповідні відео публікують представники організації в соціальних мережах.

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Громадські працівники з'явилися під будівлю відомства, щоб зустрітися з його керівником — Олександром Ткаченком. Їхня вимога — надати охоронного статусу садибі Бонадурера XIX століття, будівлі, яка розташована на вулиці Грушевського 4-Б.

На кадрах, опублікованих "Штабом оборони Києва", видно, що представники об'єднання хочуть проникнути всередину будівлі Мінкульту, однак правоохоронці не дають їм такої можливості. Відео супроводжується криками і суперечками активістів з поліцейськими.

У результаті ШОКівцям так і не вдалося проникнути в будівлю відомства. Проте, вони вирішили підпалити фаєри під її вікнами. Акція супроводжувалася вигуками "Банду — геть".

Громадські працівники стверджують, що вищезгадану будівлю на вулиці Грушевського вже неодноразово вносили до реєстру пам'яток, а потім прибирали звідти "за гроші". Також, за їхніми словами, будівлю кілька разів захоплювали "тітушки" і навіть влаштовували підпал. Самі ШОКівці звернулися не тільки до Мінкульту, а й до мера Києва Віталія Кличка з проханням посприяти збереженню садиби.

Чим відома садиба Бонадурера?

Будівля розташована у кварталі, який оточений вулицями Хрещатик, Грушевського та Інститутська. У 1877 році його власником став Іван Бонадурер — швейцарський підданий і власник технічної контори, яка з 1865 року займалася прокладенням водопроводу і каналізації в Києві. Садиба стоїть на другому ряду забудови, паралельно червоній лінії вулиці Грушевського.

Побудовано будинок з цегли, він має форму літери "Т".

[ + – ] Садиба Бонадурера Фото: соцсети

Раніше повідомлялося, що міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко, перебуваючи в офіційній відпустці, отримав від мера Києва Віталія Кличка виклик на сесію КМДА. Мер Києва хотів заслухати інформацію про захист історичної спадщини української столиці. У відповідь він отримав запрошення від глави Мінкульту на зустріч із силовиками.

Журналісти "Української правди", посилаючись на свої джерела, пишуть, що незабаром міністр культури Ткаченко може втратити свою посаду.