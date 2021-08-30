Кличко викликав главу Мінкульту "на килим": Ткаченко відповів запрошенням на "зустріч" з силовиками

Мер Києва від Олександра Ткаченка хоче заслухати інформацію про захист історичної спадщини української столиці.

Міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко, перебуваючи в офіційній відпустці, отримав від мера Києва Віталія Кличка виклик на сесію КМДА. Про це глава Мінкульту розповів у своєму Telegram.

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За словами Ткаченка, Віталій Кличко знає, що міністр культури перебуває в офіційній відпустці, і все одно хоче заслухати на сесії КМДА від глави Мінкульту інформацію про захист історичної спадщини столиці.

Олександр Ткаченко попередив, що у вівторок, 31 серпня, в КМДА прийде заступник міністра Світлана Фоменко. По поверненню з відпустки глава Мінкульту запросив Віталія Кличка в міністерство, щоб мер Києва в присутності силовиків розповів, чому режими історичних ареалів у Києві одні з найгірших в країні.

"Чому до сих пір не затверджений історико-архітектурний план Києва? Чому дозволи на будівництво в історичному ареалі видаються в обхід МКІП? Чому міністерство змушене спонукати місто затверджувати пам'ятки місцевого значення? І ще багато "чому"... Безумовно, це все в присутності представників правоохоронних органів", — продовжив Ткаченко у своєму Telegram.

Глава Мінкульту зазначив, що мер Києва Віталій Кличко знайшов причини, щоб не з'явитися на засідання РНБО, тому сподівається, що у градоначальника "вистачить сміливості" приїхати в міністерство і публічно відповісти на поставлені запитання.

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Раніше Фокус повідомляв, що Віталія Кличка викликали на засідання РНБО, коли він перебував в іншій українській області. За словами мера Києва, йому подзвонили з Офісу Президента і покликали на засідання РНБО за 2,5 години до початку.

Також Фокус розповідав про неодноразові обшуки в КМДА, які Віталій Кличко назвав спробою знищити його репутацію. За словами Кличка, центральна влада масштабними обшуками також домагається відставки мера Києва.