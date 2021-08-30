Кличко вызвал главу Минкульта "на ковер": Ткаченко ответил приглашением на "встречу" с силовиками

Мэр Киева от Александра Ткаченко хочет заслушать информацию о защите исторического наследия украинской столицы.

Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко, находясь в официальном отпуске, получил от мэра Киева Виталия Кличко вызов на сессию КГГА. Об этом глава Минкульта рассказал в своем Telegram.

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По словам Ткаченко, Виталий Кличко знает, что министр культуры находится в официальном отпуске и все равно хочет заслушать на сессии КГГА от главы Минкульта информацию о защите исторического наследия столицы.

Александр Ткаченко предупредил, что во вторник, 31 августа, в КГГА придет замминистра Светлана Фоменко. По возвращению из отпуска глава Минкульта пригласил Виталия Кличко в министерство, чтобы мэр Киева в присутствии силовиков рассказал, почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из наихудших в стране.

"Почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева? Почему разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход МКИП? Почему министерство вынуждено побуждать город утверждать памятки местного значения? И еще много "почему" …Безусловно, это все в присутствии представителей правоохранительных органов", — продолжил Ткаченко в своем Telegram.

Глава Минкульта отметил, что мэр Киева Виталий Кличко нашел причины, чтобы не явиться на заседание СНБО, поэтому надеется, что у градоначальника "хватит смелости" приехать в министерство и публично ответить на поставленные вопросы.

[ + – ] Александр Ткаченко ответил на распоряжение Виталия Кличко

Ранее Фокус сообщал, что Виталия Кличко вызвали на заседание СНБО, когда он находился в другой украинской области. По словам мэра Киева, ему позвонили из Офиса Президента и позвали на заседание СНБО за 2,5 часа до начала.

Также Фокус рассказывал об неоднократных обысках в КГГА, которые Виталий Кличко назвал попыткой уничтожить его репутацию. По словам Кличко, центральная власть масштабными обысками также добивается отставки мэра Киева.