Главу штаба "Нацкорпуса" в Чернигове судят за оскорбление президента (фото, видео)

Обвиняемому за административное правонарушение грозит максимальное наказание в виде 15 суток ареста.

В 11:00 13 сентября Новозаводской суд в Чернигове начал рассмотрение дела о надписях на заборах города с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского. В авторстве надписей типа "Зєля х**ло" заподозрили руководителя местного подразделения "Нацкорпуса" Александра Тарнавского.

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Тарнавский написал в Facebook, что не признает своей вины, так как не видит оскорбления в этой надписи. "Именно так черниговские полицейские трактуют граффити "зеля х#йло". Хотя президент вроде бы Зеленский, а не "Зеля", ну и "х#йло" там написано через звездочку", – говорится в посте Тарнавского.

Изданию "Телеграф" он рассказал , что в этом деле есть предыстория. В августе Тарнавский с единомышленниками ехал на митинг в Киев, чтобы поддержать осужденных на 2 месяца членов "Нацкорпуса" из Харькова.

По дороге их остановила полиция. "Им нужно было переписать всех участников этой акции. Но мы не захотели давать свои паспорта, потому что ничего противозаконного мы не планировали", – рассказал Тарнавский.

После случившегося националист написал заявления в полицию о множественных нарушениях, допущенных правоохранителями при остановке автобуса.

Через пару недель Тарнавского на улице в Чернигове окружили правоохранители и сообщили об открытии уголовного производства за 120 надписей, сделанных по городу. Вскоре, по его словам, уголовное дело переквалифицировали в административное.

"Полиция решила, что это сделал я. Из доказательств у них только то, что при остановке автобуса в августе я пошутил и сказал, что рисовал "Зєля — х**ло". Но эти слова были сказаны в порыве, я тогда мог сказать что угодно", – сказал обвиняемый.

Тарнавский говорит, что если его признают виновным, он готов будет принять наказание, как и его однопартийцы, "попавшие под режим Зеленского".

В полиции утверждают, что имеют доказательства причастности Тарнавского к совершению правонарушения. В частности, у них есть видео, на котором он признает свою причастность к хулиганским действиям. Обвиняемому грозит штраф до 119 гривен, до 60 часов общественных работ, до двух месяцев исправительных работ с отчислением 20% заработка или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в августе Фокус разбирался, как зачистка "Нацкорпуса" связана с визитом Меркель и формулой Штайнмайера.

Тогда же мы писали, почему представителей "Нацкорпуса" в Харькове задержали именно сейчас.