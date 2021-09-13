Предлагавший копам в Киеве интим-услуги помощник "слуги народа" вошел в совет при министерстве

Оказавшегося в центре скандала Ростислава Дзундзу избрали членом Общественного совета при Минсоцполитики как руководителя ОО "Бюро социальных и политических разработок".

Ростислав Дзундза, помощник народного депутата от "Слуги народа", который 24 августа предлагал полицейским в Киеве "отс**ть х**" и рассказывал, что у него "есть деньги", вошел в состав Общественного совета при Министерстве социальной политики Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Так, 26 августа состоялось Учредительное собрание, в ходе которого был сформирован новый состав Общественного совета при Минсоцполитики. В ведомстве утверждают, что в орган вошли 35 представителей "институтов гражданского общества", которых избрали путем рейтингового голосования.

Ростислав Дзундза оказался в Общественном совете как руководитель правления общественной организации "Бюро социальных и политических разработок".

Обновленный состав органа был утвержден указом министра социальной политики Марины Лазебной уже 10 сентября.

[ + – ] Ростислав Дзунзда вошел в Общественный совет при Минсоцполитики

Скандал вокруг Ростислава Дзундзы разгорелся в начале сентября. Тогда в сети оказался видеоролик недельной давности, на котором помощник "слуги народа" предлагал столичным правоохранителям интим-услуги, утверждая, что ему нравятся мужчины. В ходе общения с полицейскими он также заявил, что является советником первой леди Елены Зеленской и заместителем министра экономического развития.

[ + – ] Помощник "слуги народа" Ростислав Дзундза предлагал интим полицейским в Киеве

Позже в комментарии журналистам Дзунзда заявил, что в тот вечер мог находиться под воздействием алкоголя. Он подчеркнул, что не видит проблемы в откровенных предложениях правоохранителям, поскольку "может предлагать что угодно всем совершеннолетним". Во время того же разговора с журналистами общественный деятель начал отрицать, что он является советником первой леди и помощником нардепа.

Впрочем, на сайте парламента указано, что Ростислав Дзундза — помощник на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Нелли Яковлевой. В 2016-2017 годах он занимал должность советника министра экономического развития и торговли Украины, коим тогда был Степан Кубив. В реестрах Дзундза также числится одним из основателей "Союза католической молодежи".

Напомним, в апреле журналисты зафиксировали, что нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк прямо во время заседания парламента смотрел на обнаженную женщину в своем смартфоне. В октябре 2019 года его коллега по фракции Богдан Еременко в ходе сессии договаривался с неизвестной о сексе.