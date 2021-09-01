"У меня есть деньги": помощник "слуги народа" предлагал интим-услуги копам в Киеве (видео)

Ростислав Дзундза признался полицейским, что любит мужчин и рассказал им подробности своей личной жизни.

Помощник нардепа от "Слуги народа" Ростислав Дзундза угодил в скандал после того, как предлагал полицейским интим-услуги в Киеве. Видеоролик публикует издание Страна, которое находится под санкциями СНБО.

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Известно, что видеоролик с участием Ростислава Дзундзы было снято вечером 24 августа. Помощник нардепа от "Слуги народа" Нелли Яковлевой в общении с полицейскими заявил, что хочет "отс**ть х**" и заявил, что является "не последним человеком в Украине".

Сперва Дзундза спросил у силовиков, голосовали ли они за президента Владимира Зеленского. На реплику снимающего: "А почему сразу мы?", помощник нардепа заявил следующее: "Я хочу отс**ть у кого-то, отс***ть х**".

Позже Ростислав Дзундза, держа бокал вина в руках, признался, что любит мужчин и стал делиться подробностями своей личной жизни. По словам помощника нардепа, его отталкивает "запах женщин".

"Я не последний человек в этой стране. Я заместитель министра экономического развития, я советник первой леди. У меня есть и деньги. Я люблю мужчин, красивых. Имею право", — продолжил Дзундза, общаясь с полицейскими.

Собеседники поинтересовались, кем приходится Дзундзе мужчина, который его сопровождает с бутылкой вина, на что помощник ответил: "Он мне даст на рот, но это не мой парень. У меня есть парень".

[ + – ] Скандал с Ростиславом Дзундзой

На сайте Верховной Рады сказано, что Ростислав Дзундза является помощником народного депутата Украины от "Слуги народа" Нелли Яковлевой на общественных началах. Ростислав Дзундза также является одним из учредителей "Союза католической молодежи".

В комментарии Стране, которая находится под санкциями СНБО, Ростислав Дзундза заявил, что в тот вечер мог быть выпившим. По словам помощника нардепа, в откровенном разговоре с полицейскими он не увидел никакой проблемы и принес извинения, если кого-то обидел.

"Каждый человек имеет право предлагать другому человеку, который достиг восемнадцати лет, что угодно", — заявил Дзундза, комментируя свое интим-предложение полицейскому.

Ростислав Дзундза, общаясь с журналистами, также опроверг информацию о том, что является советником Елены Зеленской и помощником нардепа от "Слуги народа", и добавил, что не имеет никакого отношения к политическим партиям.

"Я общественный деятель, член многих общественных организаций: католических, христианских, проевропейских разных платформ", — резюмировал он в комментарии.

Ранее Фокус рассказывал о другом скандале, в который угодил нардеп от "Слуги народа". 23 августа появилась информация, что "слуга народа" Александр Трухин угодил в ДТП под Киевом. Украинские ресурсы сперва освещали инцидент с участием нардепа, а позже около 30 СМИ удалили новости, в которых упоминался фигурант ДТП Трухин. Шеф-редакторы украинских изданий рассказали, что им предлагали взятку за снятие новостей, в которых фигурировал нардеп от "Слуги народа".

Глава политпартии "Слуга народа" Александр Корниенко позже призвал СМИ подкреплять доказательствами заявления о том, что президентская фракция может влиять на украинских журналистов с целью убрать новости с Трухиным.