"У мене є гроші": помічник "слуги народу" пропонував інтим-послуги копам у Києві (відео)

Ростислав Дзундза зізнався поліцейським, що любить чоловіків, і розповів їм подробиці свого особистого життя.

Помічник нардепа від "Слуги народу" Ростислав Дзундза потрапив у скандал після того, як пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві. Відеоролик публікує видання "Страна", яка перебуває під санкціями РНБО.

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Відомо, що відеоролик за участю Ростислава Дзундзи було знято ввечері 24 серпня. Помічник нардепа від "Слуги народу" Неллі Яковлєвої в спілкуванні з поліцейськими заявив, що хоче "відсм**ти х**" і заявив, що є "не останньою людиною в Україні".

Спершу Дзундза запитав у силовиків, чи голосували вони за президента Володимира Зеленського. На репліку того, хто знімає: "А чому відразу ми?" — помічник нардепа заявив наступне: "Я хочу відсм**ти у кого-то, відсм**ти х**".

Пізніше Ростислав Дзундза, тримаючи келих вина в руках, зізнався, що любить чоловіків, і став ділитися подробицями свого приватного життя. За словами помічника нардепа, його відштовхує "запах жінок".

"Я не остання людина в цій країні. Я заступник міністра економічного розвитку, я радник першої леді. У мене є і гроші. Я люблю чоловіків, красивих. Маю право", — продовжив Дзундза, спілкуючись з поліцейськими.

Співрозмовники поцікавилися, ким доводиться Дзундзі чоловік, який його супроводжує з пляшкою вина, на що помічник відповів: "Він мені дасть на рот, але це не мій хлопець. У мене є хлопець".

[ + – ] Скандал із Ростиславом Дзундза

На сайті Верховної Ради сказано, що Ростислав Дзундза є помічником народного депутата України від "Слуги народу" Неллі Яковлєвої на громадських засадах. Ростислав Дзундза також є одним із засновників "Союзу католицької молоді".

У коментарі "Страні", яка перебуває під санкціями РНБО, Ростислав Дзундза заявив, що в той вечір міг бути напідпитку. За словами помічника нардепа, у відвертій розмові з поліцейськими він не побачив жодної проблеми і приніс вибачення, якщо когось образив.

"Кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла вісімнадцяти років, що завгодно", — заявив Дзундза, коментуючи свою інтим-пропозицію поліцейському.

Ростислав Дзундза, спілкуючись з журналістами, також спростував інформацію про те, що є радником Олени Зеленської та помічником нардепа від "Слуги народу", і додав, що не має ніякого стосунку до політичних партій.

"Я громадський діяч, член багатьох громадських організацій: католицьких, християнських, проєвропейських різних платформ", — резюмував він у коментарі.

Раніше Фокус розповідав про інший скандал, у який потрапив нардеп від "Слуги народу". 23 серпня з'явилася інформація, що "слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом. Українські ресурси спершу висвітлювали інцидент за участю нардепа, а пізніше близько 30 ЗМІ видалили новини, в яких згадувався фігурант ДТП Трухін. Шеф-редактори українських видань розповіли, що їм пропонували хабар за зняття новин, де фігурував нардеп від "Слуги народу".

Глава політпартії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пізніше закликав ЗМІ підкріплювати доказами заяви про те, що президентська фракція може впливати на українських журналістів з метою прибрати новини з Трухіним.