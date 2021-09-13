Помічник "слуги народу", який пропонував копам у Києві інтим-послуги, увійшов до ради при міністерстві

Ростислава Дзундзу, який опинився в центрі скандалу, обрали членом Громадської ради при Мінсоцполітики як керівника ГО "Бюро соціальних і політичних розробок".

Ростислав Дзундза, помічник народного депутата від "Слуги народу", який 24 серпня пропонував поліцейськимув Києві "відсмо**ати х**" і розповідав, що в нього "є гроші", увійшов до складу Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України. Про це повідомляється на сайті відомства.

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Так, 26 серпня відбулися Установчі збори, в ході яких був сформований новий склад Громадської ради при Мінсоцполітики. У відомстві стверджують, що в орган увійшли 35 представників "інститутів громадянського суспільства", яких обрали шляхом рейтингового голосування.

Ростислав Дзундза виявився в Громадській раді як керівник правління громадської організації "Бюро соціальних і політичних розробок".

Оновлений склад органу був затверджений указом міністра соціальної політики Марини Лазебної вже 10 вересня.

[ + – ] Ростислав Дзунзда увійшов до Громадської ради при Мінсоцполітики

Скандал навколо Ростислава Дзундзи розгорівся на початку вересня. Тоді в мережі виявився відеоролик тижневої давності, на якому помічник "слуги народу" пропонував столичним правоохоронцям інтим-послуги, стверджуючи, що йому подобаються чоловіки. В ході спілкування з поліцейськими він також заявив, що є радником першої леді Олени Зеленської та заступником міністра економічного розвитку.

[ + – ] Помічник "слуги народу" Ростислав Дзундза пропонував інтим поліцейським у Києві

Пізніше в коментарі журналістам Дзунзда заявив, що в той вечір міг перебувати під впливом алкоголю. Він підкреслив, що не бачить проблеми у відвертих пропозиціях правоохоронцям, оскільки "може пропонувати що завгодно всім повнолітнім". Під час тієї ж розмови з журналістами громадський діяч почав заперечувати, що він є радником першої леді і помічником нардепа.

Втім, на сайті парламенту зазначено, що Ростислав Дзундза — помічник на громадських засадах нардепа від "Слуги народу" Неллі Яковлевої. У 2016-2017 роках він обіймав посаду радника міністра економічного розвитку й торгівлі України, яким тоді був Степан Кубів. В реєстрах Дзундза також числиться одним із засновників "Союзу католицької молоді".

Нагадаємо, у квітні журналісти зафіксували, що нардеп від "Слуги народу" Євген Петруняк прямо під час засідання парламенту дивився на оголену жінку у своєму смартфоні. У жовтні 2019 року його колега по фракції Богдан Єременко в ході сесії домовлявся з невідомою про секс.