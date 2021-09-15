Черновола убили ударами кастета в затылок, — экс-замгенпрокурора Украины (видео)

Расследование гибели оппозиционного политика прекратилось после передачи материалов тогдашнему замгенпрокурора Александру Медведько.

Украинского политика Вячеслава Черновола и его водителя убили ударами кастета. Об этом заявил экс-замгенпрокурора Украины Николай Голомша.

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По его словам, лидер "Народного руху України" Вячеслав Черновол не погиб в результате ДТП — это было убийство с ликвидацией свидетелей.

Следователи, которые занимались расследованием гибели Вячеслава Черновола, установили, что в автомобиле политика заранее отключили подушки безопасности.

В ходе расследования, как отметил Николай Голомша, следователи установили в Волынской области главного свидетеля гибели тогдашнего оппозиционера Вячеслава Черновола. Экс-замглавы генепрокурора также заявил, что было выявлено подделку осмотра места происшествия, в котором погиб лидер "Народного руху України".

"Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя…Было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Черновола", — продолжил Николай Голомша в эфире украинского телеканала.

Расследование по делу гибели Вячеслава Черновола завершилось в момент, когда дело передали другому заместителю генерального прокурора Александру Медведько.

[ + – ] Убийство Вячеслава Черновола

Напомним, что Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 года в результате автокатастрофы на трассе "Борисполь — Золотоноша". Возвращаясь из Кировограда политик вместе со своим водителем на автомобиле Toyota столкнулись с грузовиком КАМАЗ, который разворачивался на трассе. От полученных травм Вячеслав Черновол и его водитель погибли на месте ДТП, а пресс-секретарь НРУ Дмитрий Понамарчук получил тяжелые травмы.

Также Фокус сообщал, что генерал МВД Алексей Пукач может быть причастен к убийству Вячеслава Черновола. Экс-народный депутат Украины Тарас Черновол призывал допросить Алексея Пукача по делу о гибели своего отца, однако он не смог назвать вероятного заказчика убийства лидера "Народного руху України".