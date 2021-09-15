Чорновола вбили ударами кастета в потилицю, — ексзаступник генпрокурора України (відео)

Розслідування загибелі опозиційного політика припинилося після передачі матеріалів тодішньому замгенпрокурору Олександру Медведьку.

Українського політика В'ячеслава Чорновола і його водія вбили ударами кастета. Про це заявив ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша.

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За його словами, лідер "Народного руху України" В'ячеслав Чорновіл не загинув у результаті ДТП — це було вбивство з ліквідацією свідків.

Слідчі, які займалися розслідуванням загибелі В'ячеслава Чорновола, встановили, що в автомобілі політика заздалегідь відключили подушки безпеки.

В ході розслідування, як зазначив Микола Голомша, слідчі встановили у Волинській області головного свідка загибелі тодішнього опозиціонера В'ячеслава Чорновола. Ексзаступник голови генепрокурора також заявив, що було виявлено підробку огляду місця події, в якому загинув лідер "Народного руху України".

"Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови і таким же кастетом добили водія... Було встановлено вбивство на Волині головного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин трупа Чорновола", — продовжив Микола Голомша в ефірі українського телеканалу.

Розслідування у справі загибелі В'ячеслава Чорновола завершилося в момент, коли справу передали іншому заступнику генерального прокурора Олександра Медведька.

[ + – ] Вбивство В'ячеслава Чорновола

Нагадаємо, що В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в результаті автокатастрофи на трасі "Бориспіль — Золотоноша". Повертаючись з Кіровограда, політик разом зі своїм водієм на автомобілі Toyota зіткнулися з вантажівкою КАМАЗ, який розвертався на трасі. Від отриманих травм В'ячеслав Чорновіл і його водій загинули на місці ДТП, а прессекретар НРУ Дмитро Понамарчук отримав важкі травми.

Також Фокус повідомляв, що генерал МВС Олексій Пукач може бути причетний до вбивства В'ячеслава Чорновола. Екснародний депутат України Тарас Чорновіл закликав допитати Олексія Пукача у справі про загибель свого батька, проте він не зміг назвати ймовірного замовника вбивства лідера "Народного руху України".