Арахамия спрогнозировал, когда Рада рассмотрит законопроект о деолихархизации (видео)
По словам главы фракции "Слуга народа", пытающийся "сбить" на всех уровнях документ намерены рассмотреть 23-24 сентября.
Верховная Рада может рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении 23 или 24 сентября. Такой прогноз озвучил журналистам глава фракции партии "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
"Мы будем рассматривать этот вопрос скорее всего в среду или четверг", – заявил он на брифинге, состоявшемся после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник, 20 сентября.
По его словам, данный законопроект пытаются "сбить" на всех уровнях те люди, которые работают на олигархов.
"Олигархам по боку, они зажиточные люди. А людям, стоящим в очереди к олигархам, чтобы их обслуживать, им это (принятие закона о деолигархизации. – Ред.) будет неудобно", – считает Давид Арахамия.
Что предлагается законопроектом об олигархах
На сайте Верховной Рады Украины 3 июня появился текст законопроекта №5599 "О предотвращении угроз нацбезопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", поданный президентом Владимиром Зеленским как "неотложный".
Олигархом, согласно тексту документа, является тот, кто соответствует как минимум трем из следующих четырех критериев:
- участвует в политической жизни (в том числе – финансируя деятельность партий;
- имеет значительное влияние на СМИ;
- является конечным бенефициаром монополии;
- владеет активами, стоимость которых превышает миллион минимальных прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ.
Лиц, признанных олигархами, планируют вносить в специальный электронный реестр.
Олигархам, внесенным в реестр, хотят запретить:
- совершать взносы на поддержку партий;
- быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Также внесенные в реестр олигархи обязаны будут подавать в НАПК электронные декларации.
В случае любого неформального контакта олигарха с публичным служащим (президентом, министром, главой СБУ, генпрокурором, секретарем СНБО, судьей и т.д.) последний должен будет подать в реестр "декларацию о контактах".
Исключать лиц из реестра олигархов может также СНБО.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что Совет запустил систему мониторинга олигархов с наивысшим уровнем сложности.
Фокус разбирался в своей статье, почему юристы считают деолигархизацию дискриминацией.