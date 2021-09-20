Арахамия спрогнозировал, когда Рада рассмотрит законопроект о деолихархизации (видео)

По словам главы фракции "Слуга народа", пытающийся "сбить" на всех уровнях документ намерены рассмотреть 23-24 сентября.

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о деолигархизации во втором чтении 23 или 24 сентября. Такой прогноз озвучил журналистам глава фракции партии "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

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"Мы будем рассматривать этот вопрос скорее всего в среду или четверг", – заявил он на брифинге, состоявшемся после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник, 20 сентября.

По его словам, данный законопроект пытаются "сбить" на всех уровнях те люди, которые работают на олигархов.

"Олигархам по боку, они зажиточные люди. А людям, стоящим в очереди к олигархам, чтобы их обслуживать, им это (принятие закона о деолигархизации. – Ред.) будет неудобно", – считает Давид Арахамия.

[ + – ] Брифинг Давида Арахамии

Что предлагается законопроектом об олигархах

На сайте Верховной Рады Украины 3 июня появился текст законопроекта №5599 "О предотвращении угроз нацбезопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", поданный президентом Владимиром Зеленским как "неотложный".

Олигархом, согласно тексту документа, является тот, кто соответствует как минимум трем из следующих четырех критериев:

участвует в политической жизни (в том числе – финансируя деятельность партий;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициаром монополии;

владеет активами, стоимость которых превышает миллион минимальных прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ.

Лиц, признанных олигархами, планируют вносить в специальный электронный реестр.

Олигархам, внесенным в реестр, хотят запретить:

совершать взносы на поддержку партий;

быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Также внесенные в реестр олигархи обязаны будут подавать в НАПК электронные декларации.

В случае любого неформального контакта олигарха с публичным служащим (президентом, министром, главой СБУ, генпрокурором, секретарем СНБО, судьей и т.д.) последний должен будет подать в реестр "декларацию о контактах".

Исключать лиц из реестра олигархов может также СНБО.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что Совет запустил систему мониторинга олигархов с наивысшим уровнем сложности.

Фокус разбирался в своей статье, почему юристы считают деолигархизацию дискриминацией.