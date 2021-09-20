Арахамія спрогнозував, коли Рада розгляне законопроект про деоліхархізацію (відео)

За словами голови фракції "Слуга народу", документ, який намагаються "збити" на всіх рівнях, мають намір розглянути 23-24 вересня.

Верховна Рада може розглянути законопроект про деолігархізацію в другому читанні 23 або 24 вересня. Такий прогноз озвучив журналістам глава фракції партії "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

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"Ми розглядатимемо це питання, швидше за все, в середу або четвер", — заявив він на брифінгу, що відбувся після засідання фракції "Слуга народу" в понеділок, 20 вересня.

За його словами, цей законопроект намагаються "збити" на всіх рівнях ті люди, які працюють на олігархів.

"Олігархам по боку, вони заможні люди. А людям, які стоять у черзі до олігархів, щоб їх обслуговувати, їм це (прийняття закону про деолігархізації. — Ред.) Буде незручно", — вважає Давид Арахамія.

[ + – ] Брифінг Давида Арахамія

Що пропонується законопроектом про олігархів

На сайті Верховної Ради України 3 червня з'явився текст законопроекту №5599 "Про запобігання загроз нацбезпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", поданий президентом Володимиром Зеленським як "невідкладний".

Олігархом, згідно з текстом документа, є той, хто відповідає як мінімум трьом із наступних чотирьох критеріїв:

бере участь у політичному житті (в тому числі — фінансуючи діяльність партій);

має значний вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціаром монополії;

володіє активами, вартість яких перевищує мільйон мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Рішення про визнання особи олігархом приймає РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ.

Осіб, визнаних олігархами, планують вносити в спеціальний електронний реєстр.

Олігархам, внесеним до реєстру, хочуть заборонити:

здійснювати внески на підтримку партій;

бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Також внесені до реєстру олігархи зобов'язані будуть подавати в НАЗК електронні декларації.

У разі будь-якого неформального контакту олігарха з публічним службовцям (президентом, міністром, главою СБУ, генпрокурором, секретарем РНБО, суддею і т.д.) останній повинен буде подати до реєстру "декларацію про контакти".

Виключати осіб з реєстру олігархів може також РНБО.

Раніше секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данилов повідомив, що Рада запустила систему моніторингу олігархів із найвищим рівнем складності.

Фокус розбирався в своїй статті, чому юристи вважають деолігархізацію дискримінацією.