Зеленский в Нью-Йорке призвал ООН "проснуться" (видео)

Президент Украины сравнил ООН с супергероем на пенсии, который забыл, что он может сделать.

Свое выступление 22 сентября на Генеральной ассамблее ООН президент Владимир Зеленский начал с призыва "Пора проснуться!". Он напомнил, что с этими же словами генсек ООН обращался к мировым лидерам накануне Генассамблеи.

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Зеленский пояснил, в чем именно и почему международному сообществу "нужно проснуться". Саму же ООН он сравнил с пенсионером, который не понимает смысла жизни. Однако он верит в ее будущее.

Свое выступление в самом его начале президент назвал нетипичным для ООН, но "точно полезным для каждого из вас".

Основные тезисы выступления Зеленского в ООН

Покушение на первого помощника президента Украины – это цена изменений в Украине, это цена реформ.

В теме нынешней Генассамблеи указано "обеспечить права всех народов". А что же мы делали все 76 лет существования ООН? Мы играли в равенство, мы играли в единство.

Для начала надо оживить Устав ООН. Это не должны быть рекомендации, которые можно выполнять по желанию.

Украина не "засыпала". Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые звучат на оккупированном Донбассе восьмой год подряд.

В саммите Крымской платформы о деоккупации Крыма приняли участие 46 государств и международных организаций – это и есть преданность основным принципам ООН. А то, что сама ООН проигнорировала это мероприятие, то это "какие-то новые, никем не одобренные принципы".

Говоря о России, Зеленский сказал, что в ООН нет избранных, которых нельзя обижать. Здесь все 193 страны равны.

Сейчас никто не чувствует себя в безопасности. Это может привести к обрушение всей архитектуры международных отношений, и тогда из всех правил останется только право сильного.

Мир не успевает разбираться с тем, что на него свалилось и постоянно валится. ООН поднимает очень важные темы и не успевает их решить, потому что появляются новые. Чтобы разрешить их, главное, чего не хватает, – смелости. Потому что мы действуем не как лидеры, а как политики.

В заключение Зеленский сказал, что нужно перестать называть "дебатами" выступления на Генассамблее. Дебаты – это диалог, не декларации. Это возможность поставить прямые вопросы. Он привел пример такого вопроса: раздача Россией своих паспортов на Донбассе, на территории другого государства. "Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?" – спросил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с Зеленским. Говорили о последних событиях в Украине, "включая продолжающиеся усилия по достижению мира на Донбассе".