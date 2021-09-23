Зеленський в Нью-Йорку закликав ООН "прокинутися" (відео)

Президент України порівняв ООН із супергероєм на пенсії, який забув, що він може зробити.

Свій виступ 22 вересня на Генеральній асамблеї ООН президент Володимир Зеленський почав із заклику "Пора прокинутися!". Він нагадав, що з цими ж словами генсек ООН звертався до світових лідерів напередодні Генасамблеї.

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Зеленський пояснив, у чому саме й чому міжнародній спільноті "потрібно прокинутися". Саму ж ООН він порівняв з пенсіонером, який не розуміє сенсу життя. Однак він вірить у її майбутнє.

Свій виступ у самому його початку президент назвав нетиповим для ООН, але "точно корисним для кожного з вас".

Основні тези виступу Зеленського в ООН

Замах на першого помічника президента України — це ціна змін в Україні, це ціна реформ.

У темі нинішньої Генасамблеї зазначено "забезпечити права всіх народів". А що ж ми робили всі 76 років існування ООН? Ми грали в рівність, ми грали в єдність.

Для початку треба оживити Статут ООН. Це не повинні бути рекомендації, які можна виконувати за бажанням.

Україна не "засинала". Це складно зробити під звуки вибухів і пострілів, які звучать на окупованому Донбасі восьмий рік поспіль.

У саміті Кримської платформи про деокупацію Криму взяли участь 46 держав і міжнародних організацій — це і є відданість основним принципам ООН. А те, що сама ООН проігнорувала цей захід, то це "якісь нові, ніким не схвалені принципи".

Говорячи про Росію, Зеленський сказав, що в ООН немає обраних, яких не можна ображати. Тут всі 193 країни рівні.

Зараз ніхто не почувається в безпеці. Це може привести до обвалення всієї архітектури міжнародних відносин, і тоді з усіх правил залишиться тільки право сильного.

Світ не встигає розбиратися з тим, що на нього звалилося, і постійно валиться. ООН піднімає дуже важливі теми і не встигає їх вирішити, тому що з'являються нові. Щоб вирішит їх, головне, чого не вистачає, — сміливості. Тому що ми діємо не як лідери, а як політики.

На закінчення Зеленський сказав, що потрібно перестати називати "дебатами" виступи на Генасамблеї. Дебати — це діалог, не декларації. Це можливість поставити прямі запитання. Він навів приклад такого питання: роздача Росією своїх паспортів на Донбасі, на території іншої держави. "Що це, як не доказ безкарності і неповаги до міжнародного права?" — запитав він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зустрівся із Зеленським. Говорили про останні події в Україні, "включаючи тривалі зусилля щодо досягнення миру на Донбасі".