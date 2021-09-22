Говорили про Донбас: Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з генсеком ООН

На закупівлі в Україні товарів і послуг ООН щорічно витрачає 1% свого відповідного бюджету. Зеленський сказав про нові можливості.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрівся 21 вересня з президентом України Володимиром Зеленським. Повідомлення про це розміщено на сайті ООН.

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У ході зустрічі обговорювалися останні події в Україні, "включаючи тривалі зусилля щодо досягнення миру на Донбасі". Генсек ООН сказав про "підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів".

Зазначимо, що цього ж дня генсек ООН провів зустрічі з багатьма главами делегацій інших країн, близько десятка таких зустрічей у нього заплановані на 22 вересня.

Про деталі зустрічі розповів прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Зокрема, президент України порушив питання підтримки Кримської платформи з боку ООН.

"Кримська платформа заснована на резолюціях ООН і міжнародному праві, але на її саміті не було представника ООН", — пояснив Никифоров.

Крім політики, Зеленський говорив і про розширення "прагматичної" співпраці України і ООН. Щорічно ця організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, зокрема в Україні — на 200 млн. Україна готова до розширення. Вона пропонує транспортні послуги, участь у програмах ООН щодо постачання продовольства, співпрацю в IT-сфері.

Також 21 вересня про підтримку територіальної цілісності України сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у ході виступу на загальнополітичних дебатах 76-ї сесії Генасамблеї ООН.

Виступ Зеленського на цих дебатах заплановано на сьогодні, 22 вересня.

Нагадаємо, 76-а сесія Генеральної асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження навколишнього середовища. Щорічні дебати почалися 21 вересня і триватимуть до 27 вересня.

Генасамблея є головним дорадчим органом ООН. У неї входять представники всіх держав — членів організації, кожна з яких має один голос. Наразі таких держав 193.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський взяв участь у відкритті в Нью-Йорку 76-ї сесії Генасамблеї ООН.