Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН (фото)

Нинішня сесія присвячена боротьбі з пандемією коронавірусу та збереженню навколишнього середовища. Виступ президента України заплановано на 22 вересня.

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (Генасамблеї ООН). Про це у вівторок, 21 вересня, повідомила пресслужба глави держави.

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На відкритті виступили генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент цієї сесії Генасамблеї Абдулла Шахід, президент США Джо Байден, а також бразильський лідер Жаїр Болсонару.

Виступ Зеленського відбудеться в межах загальних дебатів у середу, 22 вересня. Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що виступ почнеться о 16:40 за місцевим часом (о 23:40 за Києвом).

Також 22 вересня відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації і Програми дій (документи спрямовані на боротьбу з расовою дискримінацією в світі — ред.). Дебати триватимуть із 21 по 27 вересня, а на 28 вересня заплановане засідання, приурочене до святкування Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Нинішня сесія Генасамблеї ООН присвячена протидії пандемії коронавірусу та збереженню навколишнього середовища. Також паралельно відбудуться кілька міжнародних форумів, присвячених питанням зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

У представництві президента України нагадали, що Генасамблея є головним дорадчим органом ООН, у нього входять представники всіх держав-членів організації, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань вимагають більшості в 2/3 голосів. У 1946 році в ООН входила 51 держава, зараз членами організації є 193 країни.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу розкритикував ООН за ігнорування саміту Кримської платформи. Після цього йому зателефонував президент Зеленський, через що брифінг довелося терміново перервати.

Після прибуття в Нью-Йорк глава держави заявив, що Україна не повинна втрачати можливість виступити на такому майданчику як Генеральна асамблея.