Кулеба перервав брифінг через дзвінок Зеленського. До цього глава МЗС критикував ООН (відео)

Дипломат висловив претензії організації за ігнорування Кримської платформи, після чого він отримав дзвінок від глави держави і брифінг довелося призупинити.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу розкритикував Організацію об'єднаних націй (ООН) за ігнорування саміту Кримської платформи, який пройшов 23 серпня. Після цього йому зателефонував президент, через що брифінг довелося перервати. Про це свідчить запис виступу дипломата.

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Спочатку Кулеба заявив, що він змушений зазначити "негативний момент" у контексті участі України в ООН.

"Ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена. Це сталося з абсолютно політичних мотивів. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, оскільки ключовим завданням ООН є підтримка миру і безпеки", — заявив дипломат.

Глава МЗС додав, що в умовах участі в саміті таких організацій як Рада Європи, НАТО і ГУАМ ігнорування заходу з боку ООН "говорить про стан справ у самій організації і про розуміння нею своєї ролі і місії у світі".

"Можу відверто дипломатично сказати, що це неправильне розуміння, яке ми будемо змінювати, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав, що порушують міжнародне право", — сказав дипломат.

[ + – ] Слова Кулеби про ООН

Далі Кулеба перейшов до іншого питання, що стосується Люблінського трикутника (платформа співпраці Литви, Польщі та України — ред.), проте висвітлити його міністр не встиг, адже йому надійшов дзвінок від глави держави.

"Мені тут президент телефонує, можна на паузу поставити трансляцію?", — сказав глава МЗС в прямому ефірі на Facebook-сторінці відомства.

[ + – ] Видалений уривок з трансляції брифінгу

При цьому пізніше там з'явилося друге відео, з продовженням брифінгу дипломата. А ще через деякий час обидві публікації були видалені і замість них з'явилося скомпільоване відео, у якому були вирізані слова Кулеби про дзвінок президента.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, метою проведення саміту Кримської платформи є повернення окупованого Росією Криму під контроль української влади.

Раніше заступниця глави МЗС Еміне Джапарова говорила, що Україна не може щороку проводити заходи такого масштабу.