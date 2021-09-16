Кулеба прервал брифинг из-за звонка Зеленского. До этого глава МИД критиковал ООН (видео)

Дипломат выразил претензии организации за игнорирование Крымской платформы, после чего он получил звонок от главы государства и брифинг пришлось приостановить.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга раскритиковал Организацию объединенных наций (ООН) за игнорирование саммита Крымской платформы, который прошел 23 августа. После этого ему позвонил президент, из-за чего брифинг пришлось прервать. Об этом свидетельствует запись выступления дипломата.

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Сначала Кулеба заявил, что он вынужден отметить "негативный момент" в контексте участия Украины в ООН.

"Эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, так как ключевым заданием ООН является поддержка мира и безопасности", — заявил дипломат.

Глава МИД добавил, что в условиях участия в саммите таких организаций, как Совет Европы, НАТО и ГУАМ игнорирование мероприятия со стороны ООН "говорит о состоянии дел в самой организации и о понимании ею своей роли и миссии в мире".

"Могу откровенно дипломатично сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право", — сказал дипломат.

[ + – ] Слова Кулебы об ООН

Далее Кулеба перешел к другому вопросу, касающегося Люблинского треугольника (платформа сотрудничества Литвы, Польши и Украины — ред.), однако осветить его министр не успел, так как ему поступил звонок от главы государства.

"Мне тут президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию?", — сказал глава МИД в прямом эфире на Facebook-странице ведомства.

[ + – ] Удаленный отрывок из трансляции брифинга

При этом позже там появилось второе видео, с продолжением брифинга дипломата. А еще через некоторое время обе публикации были удалены и вместо них появилось скомпилированное видео, в котором были вырезаны слова Кулебы о звонке президента.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, целью проведения саммита Крымской платформы является возврат оккупированного Россией Крыма под контроль украинских властей.

Ранее заместитель главы МИД Эмине Джапарова говорила, что Украина не может каждый год проводить мероприятия такого масштаба.