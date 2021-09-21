"Не повинні пропускати такі можливості": Зеленський прибув у США для участі в ГА ООН (відео)

У процесі робочого візиту президент відвідав Меморіал трагедії 11 вересня і прокоментував ефективність ООН у вирішенні проблем окупованих українських територій.

Глава держави Володимир Зеленський прибув у США з офіційним робочим візитом. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

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Повідомляється, що президент разом із делегацією прилетів до Сполучених Штатів пізно ввечері 20 вересня.

У межах офіційного робочого візиту в США Володимир Зеленський виступить на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка буде проходити з 21 по 27 вересня в Нью-Йорку.

Крім цього, як розповідають в Офісі президента, у Володимира Зеленського також заплановані зустрічі з главами інших держав, керівниками міжнародних організацій, представниками бізнесу та українською громадою в Сполучених Штатах.

За інформацією телеканалу ДІМ, насамперед Володимир Зеленський відвідав Національний меморіал трагедії 11 вересня і поклав квіти в пам'ять про загиблих.

Журналісти поцікавилися, які у глави держави враження від Меморіалу і чи побачив Зеленський там українські імена.

"Ми всі бачимо українські імена тут, прапори. Це можуть побачити всі, хто відвідали Меморіал", — заявив президент у коментарі журналістам.

[ + – ] Зеленський відвідав Меморіал 11 вересня

Володимир Зеленський також прокоментував ефективність ООН у вирішенні проблем окупованих територій України. Глава держави підкреслив, що Україна не повинна втрачати можливість виступити на такому майданчику, як Генеральна асамблея.

"ООН — це один із головних майданчиків. І ми не повинні пропускати такі можливості... Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України нашими партнерами в це дуже непростий час. Але при цьому ми бачимо, що "трусить" весь світ. Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна вирішити ці проблеми", — підкреслив Володимир Зеленський у коментарі шеф-редактору телеканалу ДІМ Олексію Мацука.

[ + – ] Зеленський про ефективність ООН

Раніше Фокус повідомляв про новий офіційний візит Володимира Зеленського в США. Українського президента внесли до списку промовців на Генасамблеї ООН на 22 вересня в Нью-Йорку. У межах візиту в США Володимир Зеленський також зустрінеться з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю CNN напередодні нового візиту в США. Глава держави попросив не порівнювати Україну з Афганістаном і виступив за збільшення впливу США на території нашої країни.