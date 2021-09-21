"Не должны пропускать такие возможности": Зеленский прибыл в США для участия в ГА ООН (видео)

В ходе рабочего визита президент посетил Мемориал трагедии 11 сентября и прокомментировал эффективность ООН в решении проблем оккупированных украинских территорий.

Глава государства Владимир Зеленский прибыл в США с официальным рабочим визитом. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что президент вместе с делегацией прилетел в Соединенные Штаты поздно вечером 20 сентября.

В рамках официального рабочего визита в США Владимир Зеленский выступит на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить с 21 по 27 сентября в Нью-Йорке.

Помимо этого, как рассказывают в Офисе президента, у Владимира Зеленского также запланированы встрече с главами других государств, руководителями международных организаций, представителями бизнеса и украинской общиной в Соединенных Штатах.

По информации телеканала ДОМ, первым делом Владимир Зеленский посетил Национальный мемориал трагедии 11 сентября и возложил цветы в память о погибших.

Журналисты поинтересовались, какие у главы государства впечатления от Мемориала и увидел ли Зеленский там украинские имена.

"Мы все видим украинские имена здесь, флаги. Это могут увидеть все, посетившие Мемориал", — заявил президент в комментарии журналистам.

[ + – ] Зеленский посетил Мемориал 11 сентября

Владимир Зеленский также прокомментировал эффективность ООН в решении проблем оккупированных территорий Украины. Глава государства подчеркнул, что Украина не должна упускать возможность выступить на такой площадке, как Генеральная ассамблея.

"ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такие возможности… Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины нашими партнерами в это очень непростое время. Но при этом мы видим, что "трусит" весь мир. Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы", — подчеркнул Владимир Зеленский в комментарии шеф-редактору телеканала ДОМ Алексею Мацуке.

[ + – ] Зеленский об эффективности ООН

Ранее Фокус сообщал о новом официальном визите Владимира Зеленского в США. Украинского президента внесли в в список выступающих на Генассамблее ООН на 22 сентября в Нью-Йорке. В рамках визита в США Владимир Зеленский также встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский дал интервью CNN накануне нового визита в США. Глава государства попросил не сравнивать Украину с Афганистаном и выступил за увеличение влияния США на территории нашей страны.