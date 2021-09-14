Афганистан, НАТО и война с РФ: главные тезисы из интервью Зеленского телеканалу CNN (видео)

Президент Украины заверяет, что Джо Байден видит нашу страну в НАТО, однако решение о расширении Альянса зависит от других стран-членов военного блока.

В ходе интервью Зеленского CNN президент Украины обсуждал с журналистами членство нашей страны в НАТО, военную агрессию Российской Федерации, вывод войск из Афганистана и наращивание американских сил на территории нашей страны.

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В ходе интервью Зеленского CNN поднимался вопрос НАТО

В ходе интервью Зеленского CNN журналист Фарид Закария поинтересовался, поднимался ли вопрос членства Украины в НАТО на встрече с Джо Байденом в Вашингтоне.

По словам главы государства, он прямо спросил у Джо Байдена относительно интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

"Основной смысл его заявления — "я думаю, что вы должны быть там (в НАТО — ред.), однако это не только мое решение". Думаю, я слышал эту риторику от него еще до встречи со мной. И я уверен, что это правда на сегодняшний день. И я думаю, что это не очень хорошая позиция для США… И я сказал, что вы правы, господин президент, однако с вашим решением этот путь в НАТО станет более коротким и прозрачным, и понятным для Украины. США всегда посылают сообщения и сигналы Европе, и если мы не видим прямого сигнала — "да, завтра" или "да, послезавтра", тогда это идет таким (сегодняшним — ред.) путем", — подчеркнул он.

Интервью Зеленского CNN — США и Афганистан

Во время интервью Зеленского CNN журналисты поинтересовались, что, если смотреть со стороны на ситуацию с нашей страной. Украина оказалась в тяжелой ситуации: Россия аннексировала Крым, часть Востока, 100 тысяч войск находятся на границе, Путин пишет статью, где утверждает, что Украина не может существовать, как отдельная страна, а строительство газопровода "Северный поток-2", который был единственным методом влияния на Москву, завершено.

"А потом мы получаем эту новость из Афганистана. Вы смотрите, что происходит в Афганистане, когда США вывели свои войска и отказались от правительства Кабула. Вы не переживаете, что Америка бросит Украину?", — поинтересовался Фарид Закария.

Как отметил Зеленский, некорректно сравнивать нас с Афганистаном, поскольку Киев не так зависит от Вашингтона, как Кабул ранее. Глава государства отметил, что за несколько дней невозможно такую страну, как Украину, просто оккупировать.

Владимир Зеленский в интервью CNN также напомнил, что Украина осталась один на один с Россией в 2014 году, и у Киева не было чужой техники и поддержки в противостоянии с Кремлем.

"Наши территории были оккупированы, рядом с нами никого не было. Рядом с нами не было никакой техники, кроме той, что была у нас. Других войск не было, только граждане Украины. У нас была волна добровольцев, добровольческих батальонов, людей, которые объединили усилия, чтобы защитить родную страну. Больше никого не было… За четыре дня, даже за восемь лет Россия не смогла завладеть ею (Украиной — ред.). Российская Федерация — это не армия "Талибана". Это одна из самых сильных армий в мире", — заявил президент.

Кроме того, в ходе интервью Зеленского CNN поднимался вопрос присутствия Соединенных Штатов в Украине. Лидер Украины рассказал, что обсуждал это с Джо Байденом и его заверили — наша страна находится в списке приоритетных для Вашингтона.

[ + – ] Интервью Зеленского CNN

Ранее Фокус в своей статье разбирался, с чем Владимир Зеленский вернется из США после встречи с Джо Байденом, и почему долгожданная встреча прошла в неудачное время.

Также Фокус сообщал, как прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме. По словам Владимира Зеленского, на переговорах обсуждались следующие вопросы: "Северный поток-2", новые санкции против РФ, вступление Украины в НАТО, деоккупация Крыма и Донбасса.