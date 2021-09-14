Афганістан, НАТО і війна з РФ: головні тези з інтерв'ю Зеленського телеканалу CNN (відео)

Президент України запевняє, що Джо Байден бачить нашу країну в НАТО, проте рішення про розширення Альянсу залежить від інших країн-членів військового блоку.

В ході інтерв'ю Зеленського CNN президент України обговорював з журналістами членство нашої країни в НАТО, військову агресію Російської Федерації, виведення військ sз Афганістану та нарощування американських сил на території нашої країни.

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В ході інтерв'ю Зеленського CNN піднімалося питання НАТО

В ході інтерв'ю Зеленського CNN журналіст Фарід Закарія поцікавився, чи піднімалося питання членства України в НАТО на зустрічі з Джо Байденом у Вашингтоні.

За словами глави держави, він прямо запитав у Джо Байдена щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу.

"Основний сенс його заяви — "я думаю, що ви повинні бути там (в НАТО — ред.), gроте це не тільки моє рішення". Думаю, я чув цю риторику від нього ще до зустрічі зі мною. І я впевнений, що це правда наразі. і я думаю, що це не дуже гарна позиція для США... і я сказав, що ви маєте рацію, пане президенте, проте з вашим рішенням цей шлях у НАТО стане коротшим і прозорішим, і зрозумілим для України. США завжди посилають повідомлення і сигнали Європі, і якщо ми не бачимо прямого сигналу — "так, завтра" або "так, післязавтра", тоді це йде таким (сьогоднішнім — ред.) шляхом", — підкреслив він.

Інтерв'ю Зеленського CNN — США і Афганістан

Під час інтерв'ю Зеленського CNN журналісти поцікавилися, що, якщо дивитися з боку на ситуацію з нашою країною, Україна опинилася у важкій ситуації: Росія анексувала Крим, частину Сходу, 100 тисяч військ перебувають на кордоні, Путін пише статтю, де стверджує, що Україна не може існувати як окрема країна, а будівництво газопроводу "Північний потік-2", який був єдиним методом впливу на Москву, завершено.

"А потім ми отримуємо цю новину з Афганістану. Ви дивіться, що відбувається в Афганістані, коли США вивели свої війська і відмовилися від уряду Кабула. Ви не хвилюєтеся, що Америка покине Україну?" — поцікавився Фарід Закарія.

Як зазначив Зеленський, некоректно порівнювати нас із Афганістаном, оскільки Київ не так залежить від Вашингтона, як Кабул раніше. Глава держави зазначив, що за кілька днів неможливо таку країну, як Україна, просто окупувати.

Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN також нагадав, що Україна залишилася один на один із Росією в 2014 році, і в Києва не було чужої техніки і підтримки в протистоянні з Кремлем.

"Наші території були окуповані, поруч із нами нікого не було. Поруч із нами не було ніякої техніки, крім тієї, що була в нас. Інших військ не було, тільки громадяни України. У нас була хвиля добровольців, добровольчих батальйонів, людей, які об'єднали зусилля, щоб захистити рідну країну. Більше нікого не було...за чотири дні, навіть за вісім років Росія не змогла заволодіти нею (Україною — ред.). Російська Федерація — це не армія "Талібану". Це одна з найсильніших армій на світі", — заявив президент.

Крім того, в ході інтерв'ю Зеленського CNN піднімалося питання присутності Сполучених Штатів в Україні. Лідер України розповів, що обговорював це з Джо Байденом, і його запевнили — наша країна перебуває в списку пріоритетних для Вашингтона.

[ + – ] Інтерв'ю Зеленського CNN

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, з чим Володимир Зеленський повернеться з США після зустрічі з Джо Байденом, і чому довгоочікувана зустріч відбулася в невдалий час.

Також Фокус повідомляв, як пройшла зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена в Білому домі. За словами Володимира Зеленського, на переговорах обговорювалися такі питання: "Північний потік-2", нові санкції проти РФ, вступ України в НАТО, деокупація Криму та Донбасу.