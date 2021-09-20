Зеленский вылетел в США для выступления на Генассамблее ООН, – СМИ

У президента Украины запланированы встречи с коллегами из Польши, Молдовы и Грузии, а также с представителями международных организаций, американским бизнесом и диаспорой.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, вылетел из Украины в США для того, чтобы принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники среди дипломатов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Журналисты утверждают, что выступление главы государства на Генассамблее запланировано на вторую половину среды.

Помимо этого, Зеленский встретится с лидерами других стран, представителями международных организаций, в частности — генсеком ООН Антониу Гутерришем. Накануне выступления в штаб-квартире ООН глава украинского государства проведет встречи с коллегами из Польши, Молдовы и Грузии. Также пройдут встречи с бизнесменами, инвесторами и украинской диаспорой в Соединенных Штатах.

Прежде министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что на Генассамблее президент нашей страны намерен консолидировать ее поддержку со стороны мирового сообщества для противостояния российской агрессии, привлечения инвестиций и борьбы с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", общие дебаты 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН запланированы на 21-27 сентября. На повестке дня сессии — вопрос о временно оккупированных территориях Украины.

О том, что Владимир Зеленский полетит в США для выступления на Генассамблее ООН, Фокус писал еще на прошлой неделе. В команде президента рассчитывают, что ООН поддержит работу "Крымской платформы", направленную на возвращения полуострова.

До этого Фокус писал о том, что Владимир Зеленский планирует посетить США с новым визитом. Главу государства включили в список выступающих на Генассамблее ООН на 22 сентября.

Помимо этого, Фокус рассказывал, что Зеленский накануне визита в США дал интервью телеканалу CNN. Президент призвал не сравнивать Украину с Афганистаном и выразил надежду, что США увеличат свое влияние внутри нашей страны.