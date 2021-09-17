Зеленский полетит в США и выступит с речью на Генассамблее ООН, — Никифоров (видео)

В команде президента рассчитывают, что ООН поддержит работу "Крымской платформы", направленной на возвращения полуострова.

20 сентября начнется визит президента Владимира Зеленского в США, в рамках которого он выступит с речью в Генеральной ассамблеи ООН. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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Помимо участия в ГА ООН, Владимир Зеленский в США проведет ряд двухсторонних встреч: с лидерами других государств, с представителями организаций, генсеком ООН, инвесторами и украинской общиной в Соединенных Штатах.

Перед Украиной, по словам Сергея Никифорова, на новой сессии Генеральной ассамблеи ООН стоят следующие приоритеты:

Противодействие агрессии со стороны РФ и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, которые пострадали в результате военной российской агрессии на Донбассе;

преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского также выразил надежду, что члены ООН поддержат работу "Крымской платформы", направленной на возвращение аннексированного полуострова.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку работы "Крымской платформы" со стороны ООН, ведь достижение конечной цели платформы – возвращение Крыма – восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права", — подытожил Никифоров на брифинге после заседания СНБО.

[ + – ] Сергей Никифоров о визите Зеленского в США

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский планирует посетить США с новым визитом. Украинского президента включили в список выступающих на Генассамблее ООН на 22 сентября.

Также Фокус рассказывал, что Зеленский накануне визита в США дал интервью телеканалу CNN. Президент призвал не сравнивать Украину с Афганистаном и выразил надежду, что США увеличат свое влияние внутри нашей страны.