Зеленський полетить до США і виступить з промовою на Генасамблеї ООН, — Никифоров (відео)

У команді президента розраховують, що ООН підтримає роботу "Кримської платформи", спрямованої на повернення півострова.

20 вересня розпочнеться візит президента Володимира Зеленського в США, у межах якого він виступить з промовою в Генеральній асамблеї ООН. Цю інформацію підтвердив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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Крім участі в ГА ООН, Володимир Зеленський у США проведе низку двосторонніх зустрічей: з лідерами інших держав, з представниками організацій, генсеком ООН, інвесторами та українською громадою в Сполучених Штатах.

Перед Україною, за словами Сергія Никифорова, на новій сесії Генеральної асамблеї ООН такі пріоритети:

протидія агресії з боку РФ і відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу і Криму;

поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали в результаті військової російської агресії на Донбасі;

подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків.

Прессекретар Володимира Зеленського також висловив надію, що члени ООН підтримають роботу "Кримської платформи", спрямованої на повернення анексованого півострова.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російській агресії і відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи "Кримської платформи" з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи — повернення Криму — відновить повагу до Статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права", — підсумував Никифоров на брифінгу після засідання РНБО.

[ + – ] Сергій Никифоров про візит Зеленського в США

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський планує відвідати США з новим візитом. Українського президента включили в список спікерів на Генасамблеї ООН на 22 вересня.

Також Фокус розповідав, що Зеленський напередодні візиту в США дав інтерв'ю телеканалу CNN. Президент закликав не порівнювати Україну з Афганістаном і висловив надію, що США збільшать свій вплив всередині нашої країни.