Зеленський вилетів у США для виступу на Генасамблеї ООН, — ЗМІ

У президента України заплановані зустрічі з колегами з Польщі, Молдови та Грузії, а також з представниками міжнародних організацій, американським бізнесом і діаспорою.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, вилетів з України в США для того, щоб взяти участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН). Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела серед дипломатів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Журналісти стверджують, що виступ глави держави на Генасамблеї заплановано на другу половину середи.

Крім цього, Зеленський зустрінеться з лідерами інших країн, представниками міжнародних організацій, зокрема — генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Напередодні виступу в штаб-квартирі ООН глава української держави проведе зустрічі з колегами з Польщі, Молдови та Грузії. Також пройдуть зустрічі з бізнесменами, інвесторами та українською діаспорою в Сполучених Штатах.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував, що на Генасамблеї президент нашої країни має намір консолідувати її підтримку з боку світової спільноти для протистояння російській агресії, залучення інвестицій і боротьби з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", загальні дебати 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН заплановані на 21-27 вересня. На порядку денному сесії — питання про тимчасово окуповані території України.

Про те, що Володимир Зеленський полетить у США для виступу на Генасамблеї ООН, Фокус писав ще минулого тижня. У команді президента розраховують, що ООН підтримає роботу "Кримської платформи", спрямовану на повернення півострова.

До цього Фокус писав про те, що Володимир Зеленський планує відвідати США з новим візитом. Главу держави включили в список спікерів на Генасамблеї ООН 22 вересня.

Крім цього, Фокус розповідав, що Зеленський напередодні візиту в США дав інтерв'ю телеканалу CNN. Президент закликав не порівнювати Україну з Афганістаном і висловив надію, що США збільшать свій вплив усередині нашої країни.