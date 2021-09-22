Говорили о Донбассе: Зеленский встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН

На закупки в Украине товаров и услуг ООН ежегодно тратит 1% своего соответствующего бюджета. Зеленский сказал о наличии новых возможностей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился 21 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщение об этом размещено на сайте ООН.

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В ходе встречи обсуждались последние события в Украине, "включая продолжающиеся усилия по достижению мира на Донбассе". Генсек ООН сказал о "поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ".

Отметим, что в этот же день генсек ООН провел встречи с многими главами делегаций других стран, около десятка таких встреч у него запланированы на 22 сентября.

О деталях встречи рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. В частности, президент Украины поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН.

"Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве, но на ее саммите не было представителя ООН", – пояснил Никифоров.

Кроме политических, Зеленский говорил и о расширении "прагматического" сотрудничества Украины и ООН. Ежегодно эта организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине – на 200 млн. Украина готова к расширению. Она предлагает транспортные услуги, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, сотрудничество в IT-сфере.

Также 21 сентября о поддержке территориальной целостности Украины сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Выступление Зеленского на этих дебатах запланировано на сегодня, 22 сентября.

Напомним, 76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранения окружающей среды. Ежегодные дебаты начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября.

Генассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств – членов организации, каждое из которых имеет один голос. Сейчас таких государство 193.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский принял участие в открытии в Нью-Йорке 76-й сессии Генассамблеи ООН.