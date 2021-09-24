В принятом законе об олигархах нет коллизии, его передадут на подпись, - представитель президента

По словам Федора Вениславского, работники аппарата Верховной Рады ввели депутатов в заблуждение — противоречащих друг другу поправок в законе нет.

Верховная Рада не будет заново голосовать за законопроект №5599 об олигархах, принятый парламентом во втором чтении в четверг, 23 сентября. В итоговой версии документа нет противоречащих друг-другу поправок. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил представитель президента в Конституционном суде, глава рабочей группы по разработке законопроекта Федор Вениславский.

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Ранее в пятницу депутаты обнаружили, что в версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению, содержались три противоречащие друг другу поправки — 396, 398, 406. Одна из них — авторства спикера Рады Дмитрия Разумкова (398), предлагала, что определять статус олигарха должен не Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) а Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК).

Тем не менее Вениславский утверждает, что депутаты были введены в заблуждение работниками аппарата Верховной Рады.

"Мы детально проанализировали вчерашнее голосование и пришли к выводу, что все хорошо. Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая правка на голосование не ставилась, а следовательно, в соответствии с регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих правок проголосовано не было", — объяснил он.

Отметим, что в сравнительной таблице законопроекта ко второму чтению поправка Разумкова указана "учтенной" профильным комитетом.

[ + – ] Скриншот из документа "Сравнительная таблица ко второму чтению"

В тексте законопроекта, подготовленной ко второму чтению, этой поправки нет — в этой версии документ предусматривает, что право определять олигархов предоставляется СНБО, а не НАПК.

[ + – ] Скриншот итоговой версии законопроекта, без поправки Разумкова

При этом и на сайте Верховной Рады, во вкладке "Результаты голосования", нет информации о том, что поправки 396, 398, 406 были рассмотрены в ходе заседания 23 сентября.

[ + – ] Порядок голосования за законопроект

Напомним, ранее Разумков уже успел написать в своем Facebook, что его поправка была принята.

Также Фокус сообщал, что в Еврокомиссии "отдали должное попытке" президента Владимира Зеленского бороться с олигархами, имея в виду принятый Радой закон об олигархах.