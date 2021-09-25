СБУ вручила подозрение теще Шария: "фальсифицировала протоколы партийных заседаний"

Следователи считают, что Алла Бондаренко, используя поддельные документы и штампы, продвигала "нужных" людей в руководство партии.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении Алле Бондаренко — теще Анатолия Шария и одной из руководительниц одноименной партии. Об этом на своем канале в Telegram написала лидер партии и супруга видеоблогера — Ольга Шарий.

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В то же время СБУ сообщает, что одну из руководительниц политсилы подозревают в подделке документов. По версии следователей, женщина подделывала бумаги, которые необходимы для государственной регистрации юрлиц и физлиц-предпринимателей. Речь идет, в частности, о покупке политсилы и об избрании руководящих лиц — путем фальсификаций протоколов заседаний на эти места якобы продвигались "нужные" люди.

В спецслужбе заявили, что Виктор Шарий, на чье имя зарегистрирована "Партия Шария", отрицает какую-либо связь с деятельностью политсилы, однако дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии за вознаграждение в размере 500 долларов.

Вопрос об избрании меры пресечения для Бондаренко суд будет решать в обозримом будущем.

До этого СБУ заявляли о подаче заведомо ложных сведений при перегистрации "Партии Шария". После этого было начато расследование по статье, по которой получила подозрение теща видеоблогера — "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что 16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По версии следствия, с 2012 года Шарий, используя соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы, способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний.

В тот же день блогер заявил о задержании в Днепре вышеупомянутого Виктора Шария. По словам Анатолия, на его однофамильца давили представители националистического движения "Нацкорпус" — его, в частности, вынудили в октябре 2020 года обратиться в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с просьбой запретить в Украине "Партию Шария".

Однако, по словам Анатолия Шария, позже Виктор Шарий решил отозвать иск, из-за чего его якобы и задержали.