СБУ вручила підозру тещі Шарія: "фальсифікувала протоколи партійних засідань"

Слідчі вважають, що Алла Бондаренко, використовуючи підроблені документи і штампи, просувала "потрібних" людей в керівництво партії.

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру Аллі Бондаренко — тещі Анатолія Шарія та одній із керівниць однойменної партії. Про це на своєму каналі в Telegram написала лідер партії і дружина відеоблогера — Ольга Шарій.

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У той же час СБУ повідомляє, що одну з керівниць політсили підозрюють в підробці документів. За версією слідчих, жінка підробляла папери, які необхідні для державної реєстрації юросіб і фізосіб-підприємців. Йдеться, зокрема, про покупку політсили і про обрання керівних осіб — шляхом фальсифікацій протоколів засідань на ці місця нібито просувалися "потрібні" люди.

У спецслужбі заявили, що Віктор Шарій, на чиє ім'я зареєстровано "Партію Шарія", заперечує будь-який зв'язок з діяльністю політсили, проте дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища за винагороду в розмірі 500 доларів.

Питання про обрання запобіжного заходу для Бондаренко суд буде вирішуватиме у найближчому майбутньому.

До цього СБУ заявляли про подачу завідомо неправдивих відомостей при перегістраціі "Партії Шарія". Після цього було розпочато розслідування за статтею, за якою отримала підозра теща відеоблогера — "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів". Максимальне покарання за цією статтею — обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що 16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію відразу за двома статтями Кримінального кодексу: "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За версією слідства, з 2012 року Шарій, використовуючи соцмережі, онлайн-ЗМІ і російські телеканали, сприяв РФ в проведенні пропагандистських кампаній.

У той же день блогер заявив про затримання в Дніпрі вищезгаданого Віктора Шарія. За словами Анатолія, на його однофамільця тиснули представники націоналістичного руху "Нацкорпус" — його, зокрема, змусили в жовтні 2020 року звернутися до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з проханням заборонити в Україні "Партію Шарія".

Однак, за словами Анатолія Шарія, пізніше Віктор Шарій вирішив відкликати позов, через що його нібито і затримали.