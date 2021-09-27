Разумков может возглавить партию, которая пройдет в парламент, - политолог

Виктор Бобыренко утверждает, что у главы Рады есть свой электорат, который состоит из разочаровавшихся в "четверке тузов". По словам эксперта, даже в случае отставки Разумков останется "в игре".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может стать главой политической силы, которая на выборах наберет от 5 до 7% голосов избирателей и получит мандаты в парламенте. Таким предположение для статьи Фокуса о политических перспективах Разумкова поделился политтехнолог Виктор Бобыренко.

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Так, эксперт подчеркнул, что у многих есть ошибочное представление о том, что нынешний спикер Рады не сможет заниматься самостоятельной политической карьерой.

"Разумков может стать лидером политсилы, которая на последующих выборах наберет 5–7% и войдет в парламент", — заявил Бобыренко.

Политтехнолог отметил, что даже если главу Рады отправят в отставку тот продолжит быть народным депутатом, потому сможет статься "в игре". На Разумкова, утверждает эксперт, ориентируются около двух десятков парламентариев, среди которых — главы двух Комитетов.

"У него есть и электоральная ниша, которую может за собой закрепить", — рассказал Бобыренко, подчеркнув, что речь о тех, кто разочаровался в "четверке тузов": Зеленском, Порошенко, Бойко и Тимошенко.

Эксперт считает, что на сегодняшний день спикер Рады ведет себя так, как действующий президент Украины в 2019 году.

"Не делает резких заявлений, чтобы не поссориться ни с одной из электоральных групп. Он хочет выглядеть как красивый мальчик, который хорошо говорит", — отметил Бобыренко.

Политтехнолог делится предположением, что в ближайшее время в Украине стартует новый политический проект. Однако, по словам эксперта, для его запуска необходима громкая история, которой может стать уход Разумкова от "слуг".

Детальнее о том, почему команде Владимира Зеленского нужна отставка спикера Рады читайте в материале Фокуса.