Разумков може очолити партію, яка пройде в парламент, — політолог

Віктор Бобиренко стверджує, що в глави Ради є свій електорат, який складається з тих, хто розчарувався в "четвірці тузів". За словами експерта, навіть у разі відставки Разумков залишиться "в грі".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков може стати главою політичної сили, яка на виборах набере від 5 до 7% голосів виборців і отримає мандати в парламенті. Таким припущенням для статті Фокуса про політичні перспективи Разумкова поділився політтехнолог Віктор Бобиренко.

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Експерт підкреслив, що в багатьох є помилкове уявлення про те, що нинішній спікер Ради не зможе займатися самостійною політичною кар'єрою.

"Разумков може стати лідером політсили, яка на наступних виборах набере 5-7% і увійде в парламент", — заявив Бобиренко.

Політтехнолог зазначив, що навіть якщо главу Ради відправлять у відставку, той продовжить бути народним депутатом, тому зможе залишитися "в грі". На Разумкова, стверджує експерт, орієнтуються близько двох десятків парламентаріїв, серед яких — глави двох Комітетів.

"У нього є й електоральна ніша, яку може за собою закріпити", — розповів Бобиренко, підкресливши, що мова про тих, хто розчарувався в "четвірці тузів": Зеленський, Порошенко, Бойко й Тимошенко.

Експерт вважає, що на сьогодні спікер Ради поводиться так, як чинний президент України у 2019 році.

"Не робить різких заяв, щоб не посваритися з жодною з електоральних груп. Він хоче мати вигляд гарного хлопчика, який добре говорить", — зазначив Бобиренко.

Політтехнолог ділиться припущенням, що найближчим часом в Україні стартує новий політичний проект. Однак, за словами експерта, для його запуску необхідна гучна історія, якою може стати відхід Разумкова від "слуг".

Детальніше про те, чому команді Володимира Зеленського потрібна відставка спікера Ради, читайте в матеріалі Фокуса.