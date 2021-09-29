Депутаты Запорожского горсовета поддержали отставку мэра Владимира Буряка (фото)

Временно исполнять обязанности мэра города будет представитель "Слуги народа" Анатолий Куртев.

Депутаты Запорожского горсовета поддержали отставку городского головы Владимира Буряка. Об этом пишет Суспільне.

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Как известно, сегодня утром во время очередной сессии горсовета мэр Запорожья Владимир Буряк объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о досрочном сложении полномочий городского головы Владимира Буряка назначили на сегодня же, 29 сентября. Путем тайного голосования большинство депутатов поддержали отставку действующего мэра Запорожья.

В бюллетенях, которые раздали депутатам Запорожского горсовета, был лишь один вопрос — досрочное сложение полномочий городского головы. 45 депутатов из 50 присутствующих на заседании поддержали отставку Владимира Буряка.

[ + – ] Отставка Владимира Буряка Фото: Суспiльне

Временно исполнять обязанности мэра города будет секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Это решение также поддержало большинство присутствующих депутатов. Об этом говорится на официальном сайте "Слуги народа".

"Сейчас у нас много вызовов. Убежден, что консолидируем депутатский корпус и будем результативно работать, защищая интересы общества", — заявил Анатолий Куртев на внеочередной сессии, по итогам которой Владимир Буряк сложил полномочия городского головы Запорожья.

Ранее Фокус сообщал, что мэр Запорожья Владимир Буряк решил подать в отставку. Городской голова объявил о сложении полномочий по состоянию здоровья. Владимир Буряк напомнил, что ему провели три операции и медики рекомендовали поберечь свое здоровье.

Примечательно, что мэр Запорожья Владимир Буряк решил уйти в отставку после того, как месяц назад в Запорожском горсовете и его кабинете проходили обыски. Силовики проводили следственные действия в рамках уголовного производства, расследуя возможное присвоение, растрату имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Сам Владимир Буряк заявлял, что обыски в Запорожском горсовете проводили "с целью захватить власть в городе и завладеть его ресурсами".