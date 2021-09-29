Депутати Запорізької міськради підтримали відставку мера Володимира Буряка (фото)

Тимчасово виконувати обов'язки мера міста буде представник "Слуги народу" Анатолій Куртєв.

Депутати Запорізької міськради підтримали відставку міського голови Володимира Буряка. Про це пише "Суспільне".

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Як відомо, сьогодні вранці під час чергової сесії міськради мер Запоріжжя Володимир Буряк оголосив про відставку за станом здоров'я.

Розгляд питання про дострокове складання повноважень міського голови Володимира Буряка призначили сьогодні ж, 29 вересня. Шляхом таємного голосування більшість депутатів підтримали відставку чинного мера Запоріжжя.

У бюлетенях, які роздали депутатам Запорізької міськради, було лише одне питання — дострокове складання повноважень міського голови. 45 депутатів із 50 присутніх на засіданні підтримали відставку Володимира Буряка.

[ + – ] Відставка Володимира Буряка Фото: Суспiльне

Тимчасово виконуватиме обов'язки мера міста секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Це рішення також підтримала більшість присутніх депутатів. Про це йдеться на офіційному сайті "Слуги народу".

"Зараз у нас багато викликів. Переконаний, що консолідуємо депутатський корпус і результативно працюватимемо, захищаючи інтереси суспільства", — заявив Анатолій Куртєв на позачерговій сесії, за підсумками якої Володимир Буряк склав повноваження міського голови Запоріжжя.

Раніше Фокус повідомляв, що мер Запоріжжя Володимир Буряк вирішив подати у відставку. Міський голова оголосив про складання повноважень за станом здоров'я. Володимир Буряк нагадав, що йому провели три операції, і медики рекомендували поберегти своє здоров'я.

Примітно, що мер Запоріжжя Володимир Буряк вирішив піти у відставку після того, як місяць тому в Запорізькій міськраді та його кабінеті відбувалися обшуки. Силовики проводили слідчі дії в межах кримінального провадження, розслідуючи можливе присвоєння, розтрату майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Сам Володимир Буряк заявляв, що обшуки в Запорізькій міськраді проводили "з метою захопити владу в місті та заволодіти його ресурсами".