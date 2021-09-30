Нардеп Шевченко позировал в офисе белорусских оппозиционеров в Минске (фото)

На опубликованном снимке парламентарий восседает в офисном кресле в помещении, где ранее работали сотрудники кандидата в президенты Виктора Бабарико. Последнего осудили на 14 лет.

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", вновь посетил Минск. Об этом он сам сообщил на своем канале "Украина Евгения Шевченко" в Telegram.

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"Пока "слуги народа" едут в Трускавец, я приехал в Минск", — написал парламентарий, опубликовав снимок, где он сидит за столом в офисе.

Как выяснилось, речь идет об офисе некогда кандидата в президенты от оппозиции Виктора Бабарико, который ныне находится в колонии.

"Легендарный офис кандидата белорусской оппозиции Виктора Бабарико, ныне — штаб-квартира Круглого стола демократических сил в Минске. За этим столом координировались массовые протесты. Раньше здесь пытались разрушать, а теперь — начали заниматься созиданием", — заявил украинский политик.

Кто такой Виктор Бабарико

Виктор Бабарико — это белорусский банкир, общественный деятель и политик. Возглавляет партию "Разам" (официально не зарегистрирована). В 2020 году выдвигал свою кандидатуру на должность президента Беларуси, в том же году был задержан и отправлен в СИЗО. В 2021 году приговорен к 14 годам тюрьмы по статье о получении взяток в особо крупных размерах.

Фокус ранее писал о том, что нардеп Шевченко поздравил с днем рождения президента Беларуси Александра Лукашенко, которому 30 августа исполнилось 67 лет. Обращение к президенту депутат сопроводил комплиментами и словами поддержки не только от себя, но и от имени многочисленных, как он считает, сторонников Лукашенко среди украинцев.

Фокус писал о том, что нардеп Евгений Шевченко угодил в скандал после поездки к Лукашенко. Парламентарий 20 апреля приехал в Минск на встречу с Александром Лукашенко, чтобы "сгладить зашквары Леонида Кравчука".