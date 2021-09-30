Нардеп Шевченко позував в офісі білоруських опозиціонерів у Мінську (фото)

На опублікованому знімку парламентарій сидить в офісному кріслі в приміщенні, де раніше працювали співробітники кандидата в президенти Віктора Бабарика. Останнього засудили на 14 років.

Депутат Верховної Ради України Євген Шевченко, раніше виключений з фракції "Слуга народу", знову відвідав Мінськ. Про це він сам повідомив на своєму каналі "Україна Євгенія Шевченка" в Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Поки "слуги народу" їдуть у Трускавець, я приїхав до Мінська", — написав парламентарій, опублікувавши знімок, де він сидить за столом в офісі.

Як з'ясувалося, мова про офіс колись кандидата в президенти від опозиції Віктора Бабарика, який нині перебуває в колонії.

"Легендарний офіс кандидата білоруської опозиції Віктора Бабарика, нині — штаб-квартира Круглого столу демократичних сил у Мінську. За цим столом координувалися масові протести. Раніше тут намагалися руйнувати, а тепер — почали займатися творенням", — заявив український політик.

Хто такий Віктор Бабарико

Віктор Бабарико — це білоруський банкір, громадський діяч і політик. Очолює партію "Разам" (офіційно не зареєстрована). У 2020 році висував свою кандидатуру на посаду президента Білорусі, у тому ж році був затриманий і відправлений до СІЗО. У 2021 році засуджений до 14 років в'язниці за статтею про отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Фокус раніше писав про те, що нардеп Шевченко привітав з днем народження президента Білорусі Олександра Лукашенка, якому 30 серпня виповнилося 67 років. Звернення до президента депутат супроводжував компліментами і словами підтримки не тільки від себе, але і від імені численних, як він вважає, прихильників Лукашенка серед українців.

Фокус писав про те, що нардеп Євген Шевченко потрапив у скандал після поїздки до Лукашенка. Парламентарій 20 квітня приїхав до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком, щоб "згладити зашквари Леоніда Кравчука".