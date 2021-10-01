"Это живое существо": "слугам" представили в Трускавце план трансформации Украины на $277 млрд

Советник главы ОП, отвечая на вопрос Фокуса, заявил, что "автором плана являются все" и в нем много деликатной информации, потому некоторые его аспекты останутся в тайне.

"Слуги народа" в рамках выездного заседания фракции в Трускавце обсуждали качество работы таможни, наполнение бюджета и план трансформации Украины. Об этом во время брифинга заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Парламентарий подчеркнул, что в Украине еще официально не представляли "План трансформации Украины", с которым Владимир Зеленский ездил к президенту США Джо Байдену.

"Это очень амбициозная история. Она в Украине еще не была представлена. Только что для депутатов монобольшинства впервые представили "План трансформации Украины". Работа сегодня и завтра будет касаться наполнения этого амбициозного плана конкретными задачами и конкретными законопроектами. Мы понимаем, что мы на экваторе парламента, и, соответственно, у нас есть два года, фактично четыре сессии, на то, чтобы запустить определенные процессы", — подчеркнул Александр Корниенко.

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в ходе брифинга с главой партии "Слуга народа" рассказал, что "План трансформации Украины" включает в себя четыре направления:

безопасность;

энергетическая безопасность;

инклюзивная экономика;

верховенство права.

"Общие инвестиции, в которых нуждаются направления — это $277 млрд, про которые говорил президент в США. Эти $277 млрд будут реализованы. Если ничего не делать, не создавать амбициозную программу, то оно само по себе будет реализовано через 15-20-30 лет", — подчеркнул Милованов.

Советник главы Офиса президента также назвал "План трансформации Украины" "живым существом" и заверил, что прописанные в документе реформы будут сделаны, а властям важно найти инвестиции в $277 млрд в ближайшие 5-10 лет.

Журналистка Фокуса Серафима Таран поинтересовалась у Тимофея Милованова, существует ли текст "Плана трансформации Украины", кто его автор, когда общество увидит документ, и почему Офис президента и министерства на запросы Фокуса отвечают, что никогда не видели этот документ.

"Частично в плане есть аспект безопасности. И есть один из приоритетов того, что Украина является юго-восточным флангом НАТО. И в плане достаточно много чувствительной информации. И сейчас пока план вырабатывается, там есть деликатные моменты, и сейчас обсуждается, что будет публичным, и идут прямые разговоры, какая стратегия должна быть. То что я говорю про живое существо — то, что он в разработке… Автором "Плана трансформации" являются все", — заявил советник главы Офиса президента.

По словам Милованова, работу по "Плану трансформации Украины" координируют Кабмин, Секретариат, Офис президента, руководство партии и руководители профильных комитетов.

В ходе брифинга глава партии "Слуга народа" также выразил надежду, что качество работы таможни обсудят еще и завтра, 2 октября, поскольку в Трускавец должны приехать руководители силовых ведомств.

Вечером, рассказал Корниенко, состоится smart-вечеринка, в рамках которой депутаты будут общаться с представителями СМИ. Помимо этого, пройдет традиционный турнир по настольному теннису.

"Приз будет, я не уверен, что интервью с президентом, но какие-то приятные призы для журналистов будут", — заверил Корниенко.

[ + – ] Корниенко и Милованов представили план трансформации Украины

Ранее Фокус отправлял запросы в Минэкономики и Минфин, однако там нам заявили, что у них нет текста "Плана трансформации Украины", поскольку их не привлекали к его разработке. Более того, чиновники не смогли назвать главного разработчика документа. В Офисе президента также сообщали, что не знают где находится "План трансофрмации Украины".