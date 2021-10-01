"Це жива істота": "слугам" представили в Трускавці план трансформації України на $277 млрд

Радник глави ОП, відповідаючи на питання Фокуса, заявив, що "автором плану є всі" та в ньому багато делікатної інформації, тому деякі його аспекти залишаться в таємниці.

"Слуги народу" в межах виїзного засідання фракції в Трускавці обговорювали якість роботи митниці, наповнення бюджету та план трансформації України. Про це під час брифінгу заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Парламентарій підкреслив, що в Україні ще офіційно не представляли "План трансформації України", з яким Володимир Зеленський їздив до президента США Джо Байдена.

"Це дуже амбітна історія. Вона в Україні ще не була представлена. Тільки що для депутатів монобільшості вперше представили "План трансформації України". Робота сьогодні та завтра стосуватиметься наповнення цього амбітного плану конкретними завданнями та конкретними законопроектами. Ми розуміємо, що ми на екваторі парламенту, і, відповідно, у нас є два роки, фактично чотири сесії, на те, щоб запустити певні процеси", — підкреслив Олександр Корнієнко.

Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов у ході брифінгу з головою партії "Слуга народу" розповів, що "План трансформації України" включає в себе чотири напрямки:

безпека;

енергетична безпека;

інклюзивна економіка;

верховенство права.

"Загальні інвестиції, яких потребують напрямки, — це $277 млрд, про які говорив президент у США. Ці $277 млрд будуть реалізовані. Якщо нічого не робити, не створювати амбітну програму, то воно само собою буде реалізовано через 15-20-30 років", — підкреслив Милованов.

Радник глави Офісу президента також назвав "План трансформації України" "живою істотою" та запевнив, що прописані в документі реформи будуть зроблені, а владі важливо знайти інвестиції у $277 млрд в найближчі 5-10 років.

Журналістка Фокуса Серафима Таран поцікавилася в Тимофія Милованова, чи існує текст "Плану трансформації України", хто його автор, коли суспільство побачить документ і чому Офіс президента та міністерства на запити Фокуса відповідають, що ніколи не бачили цей документ.

"Частково в плані є аспект безпеки. І є один із пріоритетів того, що Україна є південно-східним флангом НАТО. І в плані досить багато чутливої інформації. І зараз поки план випрацьовується, там є делікатні моменти, і зараз обговорюється, що буде публічним, і відбуваються прямі розмови, яка стратегія повинна бути. Те, що я говорю про живу істоту, — те, що він у розробці... Автором "Плану трансформації" є всі", — заявив радник глави Офісу президента.

За словами Милованова, роботу з "Плану трансформації України" координують Кабмін, Секретаріат, Офіс президента, керівництво партії та керівники профільних комітетів.

У ході брифінгу глава партії "Слуга народу" також висловив надію, що якість роботи митниці обговорять ще й завтра, 2 жовтня, оскільки в Трускавець повинні приїхати керівники силових відомств.

Увечері, розповів Корнієнко, відбудеться smart-вечірка, у межах якої депутати спілкуватимуться з представниками ЗМІ. Крім цього, відбудеться традиційний турнір з настільного тенісу.

"Приз буде, я не впевнений, що інтерв'ю з президентом, але якісь приємні призи для журналістів будуть", — запевнив Корнієнко.

[ + – ] Корнієнко та Милованов представили план трансформації України

Раніше Фокус відправляв запити в Мінекономіки та Мінфін, однак там нам заявили, що в них немає тексту "Плану трансформації України", оскільки їх не залучали до його розробки. Ба більше, чиновники не змогли назвати головного розробника документа. В Офісі президента також повідомляли, що не знають, де перебуває "План трансофрмації України".