У Мінекономіки та ОП немає презентованого Зеленським "Плану трансформації України" на $277 млрд

У Мінфіні також розповіли Фокусу, що в них немає представленого президентом у США документа. При цьому назвати "головного розробника" плану чиновники не змогли.

У Міністерстві економіки немає "Плану трансформації України" на 277 млрд доларів, який президент України Володимир Зеленський презентував у ході візиту в США. Це випливає з відповіді відомства на запит журналіста Фокуса.

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"Міністерство економіки України розглянуло Ваш запит ... стосовно надання інформації щодо "Плану трансформації України"... і повідомляє про відсутність запитуваної інформації у Мінекономіки", — йдеться у відповіді відомства, під яким стоїть підпис заступниці міністра Ірини Новікової.

[ + – ] У Мінекономіки немає "Плану трансформації України"

Примітно, що 14 серпня ІА "Українські новини" опублікувало відповідь Офісу президента на їхній запит щодо "Плану трансформації України", з якого випливає, що і в адміністрації Зеленського немає презентованого ним у США документа.

[ + – ] В Офісі президента немає "Плану трансформації України"

Примітно, що раніше пресслужба Міністерства фінансів у відповідь на запит Фокуса також повідомила, що в них немає інформації про "План трансформації України", оскільки відомство не залучали до його розробки. Тоді представники міністерства не змогли сказати, хто виступив "головним розробником документа".

3 вересня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") опублікував на своєму каналі в Telegram список проектів, які презентував президент України у Вашингтоні.

"Цей план трансформації Зеленський урочисто повіз до США, але дуже дивно, що в Україні взагалі ніхто про нього не чув. Після презентації тільки переможні новини на сайті ОП, де розповідали, як "кращий лідер сучасності" представляє суперплан. Але в Україні в очі його не бачили", — зазначив Олексій Гончаренко в коментарі Фокусу.

Нардеп також вважає, що план потребує серйозного доопрацювання, тому не бачить сенсу акцентувати увагу на якомусь окремому проекті.

"План виглядає не надто реалістичним. Схоже, що в цьому плані тільки "хотілки" самого Зеленського. І незрозуміло, чому в цих проектах повинні бути зацікавлені іноземні інвестори? Узагалі, судячи з проектів, неважливо, у яких відомствах їх розробляли, оскільки затверджував їх саме Зеленський", — заявив Гончаренко.

Втім, уточнювати, звідки він отримав список проектів "Плану", парламентарій не став.

Нагадаємо, презентований Зеленським "План трансформації України" включає в себе понад 80 проектів. Кошти на його реалізацію планували залучити з держбюджету, міжнародних програм та інвестицій. Зеленський у ході презентації висловив надію на те, що представники США також будуть сприяти реалізації цього документа.