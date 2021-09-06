Мінфін не залучали до розробки "Плану трансформації України" на 277 млрд доларів

У відомстві рекомендували звернутися за інформацією про документ до його "головного розробника".

Міністерство фінансів України не було причетне до розробки "Плану трансформації України", що включає в себе понад 80 проектів загальною вартістю 277 мільярдів доларів. Про це повідомила пресслужба відомства у відповідь на запит Фокуса.

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"Маємо повідомити, що Мінфін не володіє повною інформацією щодо вказаних проектів, оскільки не був розробником вказаного документа", — підкреслили у відомстві.

У Мінфіні рекомендували звернутися за інформацією про перелік проектів, включених у "План трансформації України", та суми грошей, які хочуть залучити для їхньої реалізації, в орган, який є "головним розробником документа".

Пізніше в телефонній розмові представник пресслужби міністерства повідомив Фокусу, що не може точно сказати, хто є "головним розробником документа", однак припустив, що ним може виступати Кабінет міністрів або, що більш імовірно, Офіс президента.

Фокус відправив запити з проханням надати інформацію про перелік проектів "Плану трансформації України" в Кабмін та ОП. Ми опублікуємо ці відповіді, як тільки їх отримаємо.

[ + – ] Мінфін не розробляв "План трансформації України"

Зазначимо, "План трансформації України" було презентовано президентом Володимиром Зеленським під час його робочої поїздки в США. Під час виступу глава держави розповів, що документ передбачає розвиток України як "форпосту безпеки, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

У ході презентації Зеленський заявив, що 277 мільярдів доларів на реалізацію понад 80 проектів "Плану" залучать із держбюджету країни, програм міжнародної допомоги, кредитів та інвестицій. Президент висловив надію на те, що американська сторона також посприяє втіленню в життя цього документа.

[ + – ] Зеленський презентував "План трансформації України" в ході робочої поїздки в США Фото: прес-служба ОП [ + – ] Зеленський презентував "План трансформації України" в ході робочої поїздки в США Фото: Пресс-служба ОП

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності Володимир Зеленський написав для Фокуса ексклюзивну колонку, у якій заявив, що національною мрією українців є "комфорт та спокій у своєму будинку".