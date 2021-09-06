В ведомстве рекомендовали обратиться за информацией о документе к его "главному разработчику".

Министерство финансов Украины не было причастно к разработке "Плана трансформации Украины", включающем в себя более 80 проектов общей стоимостью 277 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос Фокуса.

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"Должны сообщить, что Минфин не владеет полной информацией об указанных проектах, поскольку не был разработчиком указанного документа", — подчеркнули в ведомстве.

В Минфине рекомендовали обратиться за информацией о перечне проектов, включенных в "План трансформации Украины", и суммах денег, которые хотят привлечь для их реализации, в орган, являющийся "главным разработчиком документа".

Позже в телефонном разговоре представитель пресс-службы министерства сообщил Фокусу, что не может точно сказать кто является "главным разработчиком документа" однако предположил, что им может выступать Кабинет министров или, что более вероятно, Офис президента.

Фокус отправил запросы с просьбой предоставить информацию о перечне проектов "Плана трансформации Украины" и в Кабмин с ОП. Мы опубликуем эти ответы как только их получим.

[ + – ] Минфин не разрабатывал "План трансформации Украины"

Отметим, "План трансформации Украины" был презентован президентом Владимиром Зеленским во время его рабочей поездки в США. Во время выступления глава государства рассказал, что документ предусматривает развитие Украины как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

В ходе презентации Зеленский заявил, что 277 миллиардов долларов на реализацию более 80 проектов "Плана" привлекут из госбюджета страны, программ международной помощи, кредитов и инвестиций. Президент выразил надежду на то, что американская сторона также поспособствуют воплощению в жизнь этого документа.

[ + – ] Зеленский презентовал "План трансформации Украины" в ходе рабочей поездки в США Фото: пресс-служба ОП [ + – ] Зеленский презентовал "План трансформации Украины" в ходе рабочей поездки в США Фото: Пресс-служба ОП

Напомним, накануне Дня независимости Владимир Зеленский написал для Фокуса эксклюзивную колонку, в которой заявил, что национальной мечтой украинцев является "комфорт и спокойствие в своем доме".