В Минэкономики и ОП нет презентованного Зеленским "Плана трансформации Украины" на $277 млрд

В Минфине также рассказали Фокусу, что у них нет представленного президентом в США документа. При этом назвать "главного разработчика" плана чиновники не смогли.

В Министерстве экономики отсутствует "План трансформации Украины" на 277 млрд долларов, который президент Украины Владимир Зеленский презентовал в ходе визита в США. Это следует из ответа ведомства на соответствующий запрос журналиста Фокуса.

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"Министерство экономики Украины рассмотрело ваш запрос… касательно предоставления информация о "Плане трансформации Украины"… и сообщает об отсутствии запрашиваемой информации у Минэкономики", — говорится в ответе ведомства, под которым стоит подпись замминистра Ирины Новиковой.

[ + – ] В Минэкономики нет "Плана трансформации Украины"

Примечательно, что 14 августа ИА "Украинские новости" опубликовало ответ Офиса президента на их запрос касательно "Плана трансформации Украины", из которого следует, что и в администрации Зеленского нет презентованного им в США документа.

[ + – ] В Офисе президента нет "Плана трансформации Украины"

Примечательно, что ранее пресс-служба Министерства финансов в ответ на запрос Фокуса также сообщила, что у них нет информации о "Плане трансформации Украины", поскольку ведомство не привлекали к его разработке. Тогда представители министерства не смогли сказать кто выступил "главным разработчиком документа".

3 сентября народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") опубликовал на своем канале в Telegram список проектов, которые презентовал президент Украины в Вашингтоне.

"Этот план трансформации Зеленский торжественно повез в США, но очень странно, что в Украине вообще никто о нем не слышал. После презентации только победные новости на сайте ОП, где рассказывали, как "лучший лидер современности" представляет супер-план. Но в Украине в глаза его не видели", — отметил Алексей Гончаренко в комментарии Фокусу.

Нардеп также считает, что план нуждается в серьезной доработке, потому не видит смысла акцентировать внимание на каком-то отдельном проекте.

"План выглядит не слишком реалистичным. Похоже, что в этом плане только "хотелки" самого Зеленского. И непонятно почему в этих проектах должны быть заинтересованы иностранные инвесторы? Вообще, судя по проектам, неважно, в каких ведомствах их разрабатывали, поскольку утверждал их именно Зеленский", — заявил Гончаренко.

Впрочем, уточнять откуда он получил список проектов "Плана" парламентарий не стал.

Напомним, презентованный Зеленским "План трансформации Украины" включает в себя более 80 проектов. Средства на его реализацию планировали привлечь из госбюджета, международных программ и инвестиций. Зеленский в ходе презентации выразил надежду на то, что представители США также будут способствовать реализации этого документа.