В Минэкономики и ОП нет презентованного Зеленским "Плана трансформации Украины" на $277 млрд
В Минфине также рассказали Фокусу, что у них нет представленного президентом в США документа. При этом назвать "главного разработчика" плана чиновники не смогли.
В Министерстве экономики отсутствует "План трансформации Украины" на 277 млрд долларов, который президент Украины Владимир Зеленский презентовал в ходе визита в США. Это следует из ответа ведомства на соответствующий запрос журналиста Фокуса.
"Министерство экономики Украины рассмотрело ваш запрос… касательно предоставления информация о "Плане трансформации Украины"… и сообщает об отсутствии запрашиваемой информации у Минэкономики", — говорится в ответе ведомства, под которым стоит подпись замминистра Ирины Новиковой.
Примечательно, что 14 августа ИА "Украинские новости" опубликовало ответ Офиса президента на их запрос касательно "Плана трансформации Украины", из которого следует, что и в администрации Зеленского нет презентованного им в США документа.
Примечательно, что ранее пресс-служба Министерства финансов в ответ на запрос Фокуса также сообщила, что у них нет информации о "Плане трансформации Украины", поскольку ведомство не привлекали к его разработке. Тогда представители министерства не смогли сказать кто выступил "главным разработчиком документа".
3 сентября народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") опубликовал на своем канале в Telegram список проектов, которые презентовал президент Украины в Вашингтоне.
"Этот план трансформации Зеленский торжественно повез в США, но очень странно, что в Украине вообще никто о нем не слышал. После презентации только победные новости на сайте ОП, где рассказывали, как "лучший лидер современности" представляет супер-план. Но в Украине в глаза его не видели", — отметил Алексей Гончаренко в комментарии Фокусу.
Нардеп также считает, что план нуждается в серьезной доработке, потому не видит смысла акцентировать внимание на каком-то отдельном проекте.
"План выглядит не слишком реалистичным. Похоже, что в этом плане только "хотелки" самого Зеленского. И непонятно почему в этих проектах должны быть заинтересованы иностранные инвесторы? Вообще, судя по проектам, неважно, в каких ведомствах их разрабатывали, поскольку утверждал их именно Зеленский", — заявил Гончаренко.
Впрочем, уточнять откуда он получил список проектов "Плана" парламентарий не стал.
Напомним, презентованный Зеленским "План трансформации Украины" включает в себя более 80 проектов. Средства на его реализацию планировали привлечь из госбюджета, международных программ и инвестиций. Зеленский в ходе презентации выразил надежду на то, что представители США также будут способствовать реализации этого документа.