Владимир Зеленский не собирается делать Украину президентской республикой

По словам главы государства, ему не нужна власть — он пришел чтобы изменить то, что пообещал.

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует инициировать изменения в Конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления. Об этом он заявил в прямом эфире во время брифинга в Трускавце по итогам выездного заседания фракции "Слуга народа".

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Глава государства отметил, что власть в Украине не концентрируется в руках президента, во всяком случае, ему это не нужно.

"Президентскую республику я не собираюсь делать… Мне не нужна никакая власть, причем с самого начала. Я пришел, чтобы изменить то, что пообещал", — сказал Зеленский.

По его словам, когда президент, спикер Рады и премьер "работают из трех разных команд", нет "никакой концентрации совсем".

О государственном строе в Украине

Президентско-парламентская форма правления в Украине была принята в 1996-м году. 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий. После Революции достоинства Украина вновь перешла к парламентско-президентской форме правления.

Напомним, что Владимир Зеленский, выступая перед депутатами из парламентской фракции "Слуга народа" на ее выездном заседании в Трускавце, заявил о том, что хочет быть президентом, когда "Слуга народа" выполнит все обещания.