Володимир Зеленський не збирається робити Україну президентською республікою

За словами глави держави, йому не потрібна влада — він прийшов щоб змінити те, що пообіцяв.

Президент України Володимир Зеленський не планує ініціювати зміни до Конституції з метою переходу країни до президентської форми правління. Про це він заявив в прямому ефірі під час брифінгу в Трускавці за підсумками виїзного засідання фракції "Слуга народу".

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Глава держави зазначив, що влада в Україні не концентрується в руках президента, у всякому разі, йому це не потрібно.

"Президентську республіку я не збираюся робити … Мені не потрібна ніяка влада, причому з самого початку. Я прийшов, щоб змінити те, що пообіцяв", — сказав Зеленський.

За його словами, коли президент, спікер Ради і прем'єр "працюють з трьох різних команд", немає "ніякої концентрації зовсім".

Про державний устрій в Україні

Президентсько-парламентська форма правління в Україні була прийнята в 1996-му році. 2004 році Верховна Рада прийняла зміни до Конституції, в результаті яких Україна з президентсько-парламентської стала парламентсько-президентською республікою. У 2010 році Конституційний суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених після конституційної реформи 2004 року повноваження. Після Революції гідності Україна знову перейшла до парламентсько-президентської форми правління.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський, виступаючи перед депутатами з парламентської фракції "Слуга народу" на її виїзному засіданні в Трускавці, заявив про те, що хоче бути президентом, коли "Слуга народу" виконає всі обіцянки.