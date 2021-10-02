Зеленський заявив, що хоче бути президентом, коли "Слуга народу" виконає всі обіцянки

Глава держави виступив перед членами політсили в Трускавці і запевнив, що у партії "є великий шлях".

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед депутатами з парламентської фракції "Слуга народу" на її виїзному засіданні в Трускавці, заявив про те, що в особисто його програмою і програмою його політичної сили не існує пунктів, виконати які не представляється можливим. Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу".

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"Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", — заявив глава держави.

Крім цього, президент запросив нардепів в "клуб, від якого залежить життя кожного українця".

Володимир Зеленський зазначив, що його політична сила ще досить молода, а тому у її представників не так багато досвіду, як хотілося б. При цьому він вважає, що у неї "є великий шлях, і цей шлях можна пройти".

"Ми повинні працювати як одна команда", — заявив глава держави.

Президент під час своєї промови заявив, що "Слуга народу" може міняти країну, і заявив, що Україна на сьогоднішній день є лідером в Європі по цифровізації.

Він також зазначив, що ми "перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг".

Нагадаємо, що в с 1 по 2 жовтня Трускавці проходить виїзне засідання парламентської фракції "Слуга народу". 2 жовтня туди прибув президент Володимир Зеленський. Після приїзду гарант відмовився спілкуватися з журналістами, які чекали його біля входу в готель Rixos Prykarpattya. Незабаром після приїзду він дав оцінку своєї діяльності на посаді президента і діяльності своєї політичної сили.

Писали також, що "слуги народу" влаштували вечірку в Трускавці перед нарадою. Нардепи пригощалися алкогольними напоями, включаючи вино, а розважалися, граючи в настільний теніс, більярд та відеоігри.